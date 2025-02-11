ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом
ХАМАС назвало слова Трампа о переустройстве Газы призывом к этнической чистке
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по переустройству сектора Газа являются проявлением расизма и призывом к этнической чистке, заявило палестинское движение ХАМАС.
Во вторник Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом.
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"Заявления Трампа являются расистскими и представляют собой призыв к этнической чистке с целью ликвидации палестинской проблемы и отрицания прав нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
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