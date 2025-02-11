https://ria.ru/20250211/hamas-1998733361.html

ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом

ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом - РИА Новости, 11.02.2025

ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом

Заявления президента США Дональда Трампа по переустройству сектора Газа являются проявлением расизма и призывом к этнической чистке, заявило палестинское... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:43:00+03:00

2025-02-11T22:43:00+03:00

2025-02-11T22:43:00+03:00

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хамас

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по переустройству сектора Газа являются проявлением расизма и призывом к этнической чистке, заявило палестинское движение ХАМАС. Во вторник Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом. "Заявления Трампа являются расистскими и представляют собой призыв к этнической чистке с целью ликвидации палестинской проблемы и отрицания прав нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998720594.html

https://ria.ru/20250208/hamas-1998112780.html

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в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году