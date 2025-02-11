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ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом - РИА Новости, 11.02.2025
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22:43 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/hamas-1998733361.html
ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом
ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом - РИА Новости, 11.02.2025
ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом
Заявления президента США Дональда Трампа по переустройству сектора Газа являются проявлением расизма и призывом к этнической чистке, заявило палестинское... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T22:43:00+03:00
2025-02-11T22:43:00+03:00
в мире
сша
иордания
египет
дональд трамп
абдалла ii
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по переустройству сектора Газа являются проявлением расизма и призывом к этнической чистке, заявило палестинское движение ХАМАС. Во вторник Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом. "Заявления Трампа являются расистскими и представляют собой призыв к этнической чистке с целью ликвидации палестинской проблемы и отрицания прав нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250211/tramp-1998720594.html
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в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Иордания, Египет, Дональд Трамп, Абдалла II, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС назвало заявления Трампа по Газе расизмом

ХАМАС назвало слова Трампа о переустройстве Газы призывом к этнической чистке

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа по переустройству сектора Газа являются проявлением расизма и призывом к этнической чистке, заявило палестинское движение ХАМАС.
Во вторник Трамп на открытой части встречи с королем Иордании Абдаллой II заявил, что США не будут покупать сектор Газа и тратить на это деньги налогоплательщиков, но он будет в американском владении. Также Трамп пообещал "правильные" шаги в отношении Газы и заявил, что рассчитывает на договоренности с Египтом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Трамп надеется, что ХАМАС прислушается к его призыву о заложниках
Вчера, 20:17
«
"Заявления Трампа являются расистскими и представляют собой призыв к этнической чистке с целью ликвидации палестинской проблемы и отрицания прав нашего народа", - говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания в частности Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В ХАМАС заявили, что не позволят американским силам войти в Газу
8 февраля, 09:20
 
В миреСШАИорданияЕгипетДональд ТрампАбдалла IIХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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