https://ria.ru/20250211/hamas-1998570893.html

ХАМАС указало Трампу на единственный способ освободить заложников

ХАМАС указало Трампу на единственный способ освободить заложников - РИА Новости, 11.02.2025

ХАМАС указало Трампу на единственный способ освободить заложников

Палестинское движение ХАМАС указало президенту США Дональду Трампу на единственный способ добиться освобождения заложников в секторе Газа, он заключается в... РИА Новости, 11.02.2025

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС указало президенту США Дональду Трампу на единственный способ добиться освобождения заложников в секторе Газа, он заключается в соблюдении заключенного между Израилем и ХАМАС перемирия, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного члена ХАМАС. Ранее Трамп во время подписания указов потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад". "Трамп должен помнить, что существует соглашение, которое должно соблюдаться обеими сторонами, и это единственный путь к освобождению узников. Язык угроз не имеет никакой ценности и только усложняет ситуацию", - приводит агентство слова Сами Абу Зухри. Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощи в палестинский анклав. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250205/gaza-1997405478.html

https://ria.ru/20250211/tramp-1998523570.html

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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, сами абу зухри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году