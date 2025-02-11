Гутерреш призвал ХАМАС продолжить освобождение заложников
Гутерреш призвал ХАМАС продолжить запланированное освобождение заложников
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал палестинское движение ХАМАС продолжить запланированное освобождение заложников, отметив необходимость избежать возобновления боевых действий в секторе Газа.
Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдения Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощи в палестинский анклав.
"Мы должны любой ценой избежать возобновления боевых действий в Газе, которые приведут к огромной трагедии. Я призываю ХАМАС продолжить запланированное освобождение заложников", - написал Гутерреш на странице в соцсети X.
Генсек ООН также подчеркнул, что обе стороны конфликта должны соблюдать обязательства режима прекращения огня и продолжать переговоры.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Израиль уже успел освободить 21 заложника, включая пятерых граждан Таиланда, в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими.