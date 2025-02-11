https://ria.ru/20250211/gurulev-1998711743.html

Депутат Гурулев перешел в комитет по региональной политике

Депутат Гурулев перешел в комитет по региональной политике - РИА Новости, 11.02.2025

Депутат Гурулев перешел в комитет по региональной политике

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, по которому депутат Андрей Гурулев выводится из состава думского комитета по обороне. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:06:00+03:00

2025-02-11T19:06:00+03:00

2025-02-11T19:45:00+03:00

политика

андрей гурулев

госдума рф

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления, по которому депутат Андрей Гурулев выводится из состава думского комитета по обороне. Согласно документу, теперь депутат будет состоять в комитете ГД по региональной политике и местному самоуправлению. Ранее Гурулев сообщал, что его переход продиктован работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах.

https://ria.ru/20250207/kirienko-1997993072.html

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2025

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политика, андрей гурулев, госдума рф