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Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025
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11:58 11.02.2025 (обновлено: 12:03 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/gumanitarnyy-1998581982.html
Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области
Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025
Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области
Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса, заявила РИА Новости, 11.02.2025
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курская область
международный комитет красного креста (мккк)
россия
татьяна москалькова
украина
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса", - сказала она журналистам, комментируя открытие гуманитарного коридора для жителей Курской области.
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курская область
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курская область, международный комитет красного креста (мккк), россия, татьяна москалькова, украина, в мире
Курская область, Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия, Татьяна Москалькова, Украина, В мире
Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области

Москалькова: РФ, Украина и МККК работают над гумкоридором в Курской области

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса", - сказала она журналистам, комментируя открытие гуманитарного коридора для жителей Курской области.
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Курская областьМеждународный комитет Красного Креста (МККК)РоссияТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
 
 
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