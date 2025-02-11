https://ria.ru/20250211/gumanitarnyy-1998581982.html

Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области

Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025

Москалькова рассказала о работе над открытием гумкоридора в Курской области

Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса, заявила РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:58:00+03:00

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2025-02-11T12:03:00+03:00

курская область

международный комитет красного креста (мккк)

россия

татьяна москалькова

украина

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия работает с Украиной и МККК по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, есть надежда на положительное решение вопроса, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса", - сказала она журналистам, комментируя открытие гуманитарного коридора для жителей Курской области.

https://ria.ru/20250202/sudzha-1996909005.html

курская область

россия

украина

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курская область, международный комитет красного креста (мккк), россия, татьяна москалькова, украина, в мире