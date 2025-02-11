https://ria.ru/20250211/gubernator-1998663288.html

Калужский губернатор пообещал Путину решить проблему свалок

Калужский губернатор пообещал Путину решить проблему свалок - РИА Новости, 11.02.2025

Калужский губернатор пообещал Путину решить проблему свалок

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заверил, что решит проблему свалок и перегруженности РИА Новости, 11.02.2025

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россия

калужская область

владислав шапша

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заверил, что решит проблему свалок и перегруженности общественного транспорта в регионе. В ходе встречи Путин попросил губернатора работать над решением проблемы свалок, которые отравляют жизнь людям и неблагоприятно сказываются на экологической обстановке. Кроме того, президент попросил Шапшу проработать с правительством РФ решение проблемы перегруженности городского транспорта в регионе. "Обязательно это сделаю", - пообещал Шапша.

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россия, калужская область, владислав шапша, владимир путин, общество