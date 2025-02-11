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Калужский губернатор пообещал Путину решить проблему свалок - РИА Новости, 11.02.2025
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15:00 11.02.2025 (обновлено: 16:13 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/gubernator-1998663288.html
Калужский губернатор пообещал Путину решить проблему свалок
Калужский губернатор пообещал Путину решить проблему свалок - РИА Новости, 11.02.2025
Калужский губернатор пообещал Путину решить проблему свалок
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заверил, что решит проблему свалок и перегруженности РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:00:00+03:00
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россия
калужская область
владислав шапша
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заверил, что решит проблему свалок и перегруженности общественного транспорта в регионе. В ходе встречи Путин попросил губернатора работать над решением проблемы свалок, которые отравляют жизнь людям и неблагоприятно сказываются на экологической обстановке. Кроме того, президент попросил Шапшу проработать с правительством РФ решение проблемы перегруженности городского транспорта в регионе. "Обязательно это сделаю", - пообещал Шапша.
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россия, калужская область, владислав шапша, владимир путин, общество
Россия, Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин, Общество
Калужский губернатор пообещал Путину решить проблему свалок

Калужский губернатор Шапша пообещал Путину решить проблему свалок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заверил, что решит проблему свалок и перегруженности общественного транспорта в регионе.
В ходе встречи Путин попросил губернатора работать над решением проблемы свалок, которые отравляют жизнь людям и неблагоприятно сказываются на экологической обстановке. Кроме того, президент попросил Шапшу проработать с правительством РФ решение проблемы перегруженности городского транспорта в регионе.
"Обязательно это сделаю", - пообещал Шапша.
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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РоссияКалужская областьВладислав ШапшаВладимир ПутинОбщество
 
 
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