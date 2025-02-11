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Бывший муж Маргариты Грачевой не выплатил компенсацию за отрубленные руки - РИА Новости, 11.02.2025
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05:33 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/gracheva-1998525997.html
Бывший муж Маргариты Грачевой не выплатил компенсацию за отрубленные руки
Бывший муж Маргариты Грачевой не выплатил компенсацию за отрубленные руки - РИА Новости, 11.02.2025
Бывший муж Маргариты Грачевой не выплатил компенсацию за отрубленные руки
Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук из ревности, до сих пор не выплатил ей моральную компенсацию, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и данные РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:33:00+03:00
2025-02-11T05:33:00+03:00
происшествия
дмитрий грачев
маргарита грачева
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук из ревности, до сих пор не выплатил ей моральную компенсацию, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и данные базы на судебных приставов. Трагедия произошла в 2017 году в подмосковном Серпухове. Дмитрий Грачев, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил. Девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. Суд приговорил его к 14 годам колонии. Пострадавшая требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, суд обязал Грачева выплатить бывшей жене 2,035 миллиона рублей. Исполнительный лист был выдан Серпуховским судом Подмосковья 5 февраля 2019 года на сумму более 2 миллионов 53 тысяч рублей, в сумму был включен исполнительский сбор. Согласно данным в распоряжении РИА Новости, взыскание ряда долгов Грачева было прекращено из-за невозможности получения сведений о нахождении активов должника или невозможности получения данных о его финансах на его счетах и вкладах. В настоящее время, по данным агентства, долг Грачева по этому делу в части компенсации морального ущерба составляет чуть больше 1,9 миллиона рублей, исполнительский сбор - почти 142,5 тысячи рублей. Взыскивание по долгам за налоги - транспортный и имущественный - прекращено.
https://ria.ru/20250203/popkov-1997010549.html
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происшествия, дмитрий грачев, маргарита грачева
Происшествия, Дмитрий Грачев, Маргарита Грачева
Бывший муж Маргариты Грачевой не выплатил компенсацию за отрубленные руки

Бывший муж, отрубивший кисти рук Маргарите Грачевой, не выплатил компенсацию

© АГН "Москва" / Москва 24 Дмитрий Грачев в городском суде Серпухова
Дмитрий Грачев в городском суде Серпухова - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© АГН "Москва" / Москва 24
Дмитрий Грачев в городском суде Серпухова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук из ревности, до сих пор не выплатил ей моральную компенсацию, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и данные базы на судебных приставов.
Трагедия произошла в 2017 году в подмосковном Серпухове. Дмитрий Грачев, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил.
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Девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. Суд приговорил его к 14 годам колонии. Пострадавшая требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей, суд обязал Грачева выплатить бывшей жене 2,035 миллиона рублей.
Исполнительный лист был выдан Серпуховским судом Подмосковья 5 февраля 2019 года на сумму более 2 миллионов 53 тысяч рублей, в сумму был включен исполнительский сбор.
Согласно данным в распоряжении РИА Новости, взыскание ряда долгов Грачева было прекращено из-за невозможности получения сведений о нахождении активов должника или невозможности получения данных о его финансах на его счетах и вкладах.
В настоящее время, по данным агентства, долг Грачева по этому делу в части компенсации морального ущерба составляет чуть больше 1,9 миллиона рублей, исполнительский сбор - почти 142,5 тысячи рублей.
Взыскивание по долгам за налоги - транспортный и имущественный - прекращено.
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