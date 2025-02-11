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РБК: Кремль не поддержал законопроект о новых правилах сверхурочной работы - РИА Новости, 11.02.2025
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11:07 11.02.2025 (обновлено: 11:34 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/gpu-1998568152.html
РБК: Кремль не поддержал законопроект о новых правилах сверхурочной работы
РБК: Кремль не поддержал законопроект о новых правилах сверхурочной работы - РИА Новости, 11.02.2025
РБК: Кремль не поддержал законопроект о новых правилах сверхурочной работы
Государственно-правовое управление президента (ГПУ) не поддержало подготовленный Минэкономразвития законопроект, изменяющий правила сверхурочной работы,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Государственно-правовое управление президента (ГПУ) не поддержало подготовленный Минэкономразвития законопроект, изменяющий правила сверхурочной работы, передает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. "Государственно-правовое управление президента (ГПУ) вынесло отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в Трудовой кодекс с целью увеличить гибкость рынка труда на фоне дефицита кадров", — говорится в публикации. Так, ведомство предлагало вдвое увеличить лимиты по сверхурочному труду (до четырех часов в день и 240 часов в год). Оплачивать такую занятость предлагалось в двойном размере сверх планки в 120 часов. Кроме того, предполагалось сократить до одного месяца срок уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя. По словам источников РБК, ГПУ, в частности, не поддержало предложения, касающиеся норм сверхурочной работы. Причем, отмечает портал, многие аргументы управления соответствуют позиции профсоюзов — по их мнению, нормы по увеличенным переработкам должны быть предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений, для этого не нужно менять положения Трудового кодекса, распространяющиеся на работников всех сфер. Сейчас продолжительность сверхурочной работы ограничена 120 часами в год, причем Россия — единственная страна, где установлен такой лимит. В большинстве других стран ограничение составляет от 240 до 560 часов в год. При этом первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном.
https://ria.ru/20250209/zakonoproekt-1998241507.html
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гпу, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), общество
ГПУ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), Общество
РБК: Кремль не поддержал законопроект о новых правилах сверхурочной работы

РБК: Кремль не поддержал проект об увеличении лимитов по сверхурочному труду

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабота в цехе
Работа в цехе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Государственно-правовое управление президента (ГПУ) не поддержало подготовленный Минэкономразвития законопроект, изменяющий правила сверхурочной работы, передает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
"Государственно-правовое управление президента (ГПУ) вынесло отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в Трудовой кодекс с целью увеличить гибкость рынка труда на фоне дефицита кадров", — говорится в публикации.
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Так, ведомство предлагало вдвое увеличить лимиты по сверхурочному труду (до четырех часов в день и 240 часов в год). Оплачивать такую занятость предлагалось в двойном размере сверх планки в 120 часов. Кроме того, предполагалось сократить до одного месяца срок уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя.
По словам источников РБК, ГПУ, в частности, не поддержало предложения, касающиеся норм сверхурочной работы. Причем, отмечает портал, многие аргументы управления соответствуют позиции профсоюзов — по их мнению, нормы по увеличенным переработкам должны быть предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений, для этого не нужно менять положения Трудового кодекса, распространяющиеся на работников всех сфер.
Сейчас продолжительность сверхурочной работы ограничена 120 часами в год, причем Россия — единственная страна, где установлен такой лимит. В большинстве других стран ограничение составляет от 240 до 560 часов в год. При этом первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном.
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ГПУМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РБК (медиагруппа)Общество
 
 
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