https://ria.ru/20250211/gosuslugi-1998529693.html

На "Госуслугах" появилась новая функция для автовладельцев

На "Госуслугах" появилась новая функция для автовладельцев - РИА Новости, 11.02.2025

На "Госуслугах" появилась новая функция для автовладельцев

С последним обновлением мобильного приложения "Госуслуг" у пользователей появилась возможность отправки анонимных сообщений владельцам автомобилей. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:56:00+03:00

2025-02-11T06:56:00+03:00

2025-02-11T11:36:00+03:00

авто

госуслуги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998574915_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_f9324ddc2b82f9b47e2e5ecd3d76ebc0.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С последним обновлением мобильного приложения "Госуслуг" у пользователей появилась возможность отправки анонимных сообщений владельцам автомобилей.Через новую функцию можно сообщить о включенных фарах, открытом окне, сработавшей сигнализации, спущенном колесе, эвакуации машины или о ДТП с ее участием. Также возможно отправлять другому водителю различные уведомления — например, о том, его транспортное средство загораживает проезд.Чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно перейти в раздел "Транспорт Права" и выбрать "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Также нужно будет указать регистрационный номер автомобиля.Адресат, в свою очередь, получит данные о локации, из которой было отправлено уведомление.

https://ria.ru/20250206/avtoregistratsiya-1752225079.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, госуслуги