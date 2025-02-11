https://ria.ru/20250211/gosuslugi-1998529693.html
На "Госуслугах" появилась новая функция для автовладельцев
На "Госуслугах" появилась новая функция для автовладельцев - РИА Новости, 11.02.2025
На "Госуслугах" появилась новая функция для автовладельцев
С последним обновлением мобильного приложения "Госуслуг" у пользователей появилась возможность отправки анонимных сообщений владельцам автомобилей. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:56:00+03:00
2025-02-11T06:56:00+03:00
2025-02-11T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С последним обновлением мобильного приложения "Госуслуг" у пользователей появилась возможность отправки анонимных сообщений владельцам автомобилей.Через новую функцию можно сообщить о включенных фарах, открытом окне, сработавшей сигнализации, спущенном колесе, эвакуации машины или о ДТП с ее участием. Также возможно отправлять другому водителю различные уведомления — например, о том, его транспортное средство загораживает проезд.Чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно перейти в раздел "Транспорт Права" и выбрать "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Также нужно будет указать регистрационный номер автомобиля.Адресат, в свою очередь, получит данные о локации, из которой было отправлено уведомление.
https://ria.ru/20250206/avtoregistratsiya-1752225079.html
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авто, госуслуги
На "Госуслугах" появилась новая функция для автовладельцев
На "Госуслугах" появилась функция отправки анонимного сообщения автовладельцу
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. С последним обновлением мобильного приложения "Госуслуг" у пользователей появилась возможность отправки анонимных сообщений владельцам автомобилей.
Через новую функцию можно сообщить о включенных фарах, открытом окне, сработавшей сигнализации, спущенном колесе, эвакуации машины или о ДТП с ее участием. Также возможно отправлять другому водителю различные уведомления — например, о том, его транспортное средство загораживает проезд.
Чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно перейти в раздел "Транспорт Права" и выбрать "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Также нужно будет указать регистрационный номер автомобиля.
Адресат, в свою очередь, получит данные о локации, из которой было отправлено уведомление.