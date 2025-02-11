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В Госдуме призвали проверить данные Росстата о дефиците учителей - РИА Новости, 11.02.2025
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18:37 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/gosduma-1998707360.html
В Госдуме призвали проверить данные Росстата о дефиците учителей
В Госдуме призвали проверить данные Росстата о дефиците учителей - РИА Новости, 11.02.2025
В Госдуме призвали проверить данные Росстата о дефиците учителей
Необходимо обратиться к правительству России с просьбой проверить данные Росстата об отсутствии дефицита учителей, заявила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:37:00+03:00
2025-02-11T18:37:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
татьяна москалькова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Необходимо обратиться к правительству России с просьбой проверить данные Росстата об отсутствии дефицита учителей, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "Сегодня на заседании все фракции поднимали вопрос про дефицит кадров в сфере образования. Нехватку педагогов-предметников. Об этом говорит и наш президент. На заседании фракции со мной согласилась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Однако у Росстата другая информация. Об отсутствии дефицита учителей. У меня есть серьезные сомнения в достоверности этих данных... В этой связи считаю необходимым обратиться к правительству с просьбой внимательно отнестись к методикам, которые используются для подсчета. Хотелось бы ознакомиться с этой методикой и понять, как формируются такие выводы, которые расходятся с реальностью", - сообщила она. Лантратова отметила, что проблема дефицита учителей остро стоит не только в отдаленных регионах России, но и в крупных городах. По ее словам, не хватает учителей по многим профилям, в том числе, по математике, физике и биологии. "Дефицит учителей – это серьезная проблема, которая напрямую влияет на качество образования наших детей. Замалчивать ее нельзя. Нужен честный и открытый анализ ситуации, чтобы разработать эффективные меры для привлечения и удержания педагогических кадров в школах", - добавила депутат Госдумы.
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общество, россия, яна лантратова, татьяна москалькова, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Татьяна Москалькова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Госдума РФ
В Госдуме призвали проверить данные Росстата о дефиците учителей

Лантратова призвала проверить данные Росстата об отсутствии дефицита учителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Необходимо обратиться к правительству России с просьбой проверить данные Росстата об отсутствии дефицита учителей, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
"Сегодня на заседании все фракции поднимали вопрос про дефицит кадров в сфере образования. Нехватку педагогов-предметников. Об этом говорит и наш президент. На заседании фракции со мной согласилась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Однако у Росстата другая информация. Об отсутствии дефицита учителей. У меня есть серьезные сомнения в достоверности этих данных... В этой связи считаю необходимым обратиться к правительству с просьбой внимательно отнестись к методикам, которые используются для подсчета. Хотелось бы ознакомиться с этой методикой и понять, как формируются такие выводы, которые расходятся с реальностью", - сообщила она.
Лантратова отметила, что проблема дефицита учителей остро стоит не только в отдаленных регионах России, но и в крупных городах. По ее словам, не хватает учителей по многим профилям, в том числе, по математике, физике и биологии.
"Дефицит учителей – это серьезная проблема, которая напрямую влияет на качество образования наших детей. Замалчивать ее нельзя. Нужен честный и открытый анализ ситуации, чтобы разработать эффективные меры для привлечения и удержания педагогических кадров в школах", - добавила депутат Госдумы.
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ОбществоРоссияЯна ЛантратоваТатьяна МоскальковаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФ
 
 
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