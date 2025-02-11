В Госдуме оценили бизнес-план Трампа по Украине
Депутат Шеремет: бизнес-план Трампа по Украине обречен на провал
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что бизнес-план президента США Дональда Трампа насчет Украины обречен на провал.
Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь.
"Бизнес-план Трампа по Украине обречен на провал. Верить Зеленскому – себя обмануть. Зеленский наобещал Трампу доступ к запасам полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, часть которых давно уже находится под контролем России, а часть продана западным корпорациям, в том числе имеющим отношение к семье экс-президента США Байдена", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский стремится продать Трампу "кота в мешке", чтобы снова поживиться на крупных траншах, вливаемых в Украину за счет американских налогоплательщиков.
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