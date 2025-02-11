https://ria.ru/20250211/gosduma-1998640885.html

В Госдуме оценили бизнес-план Трампа по Украине

В Госдуме оценили бизнес-план Трампа по Украине - РИА Новости, 11.02.2025

В Госдуме оценили бизнес-план Трампа по Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что бизнес-план президента США Дональда Трампа насчет Украины обречен РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:06:00+03:00

2025-02-11T15:06:00+03:00

2025-02-11T15:06:00+03:00

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михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что бизнес-план президента США Дональда Трампа насчет Украины обречен на провал. Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь. "Бизнес-план Трампа по Украине обречен на провал. Верить Зеленскому – себя обмануть. Зеленский наобещал Трампу доступ к запасам полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, часть которых давно уже находится под контролем России, а часть продана западным корпорациям, в том числе имеющим отношение к семье экс-президента США Байдена", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский стремится продать Трампу "кота в мешке", чтобы снова поживиться на крупных траншах, вливаемых в Украину за счет американских налогоплательщиков.

https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998206397.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, михаил шеремет