https://ria.ru/20250211/gosduma-1998614107.html

В Госдуме призвали ввести учет абортов в частных клиниках

В Госдуме призвали ввести учет абортов в частных клиниках - РИА Новости, 11.02.2025

В Госдуме призвали ввести учет абортов в частных клиниках

Необходимо ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам в частных клиниках, считает глава комитета Госдумы по охране РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:44:00+03:00

2025-02-11T13:44:00+03:00

2025-02-11T13:44:00+03:00

общество

здоровье - общество

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сергей леонов

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Необходимо ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам в частных клиниках, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко заявила, что число абортов за последние 10 лет снизилось в России более чем в 3,5 раза, в этом направлении есть определенный резерв для повышения рождаемости. "Несмотря на то, что прослеживаемая динамика, безусловно, положительная, она касается только государственных клиник. В частных клиниках такой учет вообще не ведется. В связи с этим призываю ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам частными клиниками", - сказал Леонов РИА Новости. По мнению парламентария, в России нужен полный государственный контроль за процедурами прерывания беременности. Он отметил, что только так государство сможет получать более объективные статистические данные, а самое главное — вести работу по пропаганде отказа от данной процедуры. Кроме того, Леонов добавил, что финальное решение все равно остается за женщиной. "Не поддерживаю планы о полном запрете абортов, в том числе в частных клиниках. Озвученная мною ранее позиция остается неизменной. Гораздо более компромиссный вариант — перевести все процедуры прерывания беременностей в систему ОМС. Только так в России будет ясная и прозрачная статистика, которую можно будет справедливо оценивать и принимать последующие взвешенные решения", - заключил он.

https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html

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общество, здоровье - общество, россия, сергей леонов