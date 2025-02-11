В Госдуме призвали ввести учет абортов в частных клиниках
Депутат Леонов призвал ввести учет абортов в частных клиниках
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Необходимо ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам в частных клиниках, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко заявила, что число абортов за последние 10 лет снизилось в России более чем в 3,5 раза, в этом направлении есть определенный резерв для повышения рождаемости.
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Должны ли аборты оплачиваться по ОМС?
"Несмотря на то, что прослеживаемая динамика, безусловно, положительная, она касается только государственных клиник. В частных клиниках такой учет вообще не ведется. В связи с этим призываю ввести систему обязательного предоставления статистических данных по проведенным абортам частными клиниками", - сказал Леонов РИА Новости.
По мнению парламентария, в России нужен полный государственный контроль за процедурами прерывания беременности. Он отметил, что только так государство сможет получать более объективные статистические данные, а самое главное — вести работу по пропаганде отказа от данной процедуры. Кроме того, Леонов добавил, что финальное решение все равно остается за женщиной.
"Не поддерживаю планы о полном запрете абортов, в том числе в частных клиниках. Озвученная мною ранее позиция остается неизменной. Гораздо более компромиссный вариант — перевести все процедуры прерывания беременностей в систему ОМС. Только так в России будет ясная и прозрачная статистика, которую можно будет справедливо оценивать и принимать последующие взвешенные решения", - заключил он.