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Госдума приняла закон об индексации военных пенсий - РИА Новости, 11.02.2025
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12:39 11.02.2025 (обновлено: 13:22 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/gosduma-1998594756.html
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий - РИА Новости, 11.02.2025
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
Госдума на пленарном заседании приняла закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:39:00+03:00
2025-02-11T13:22:00+03:00
общество
владимир путин
госдума рф
вячеслав володин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента."Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Депутаты приняли это решение единогласно.С 1 января размер денежного довольствия вырастет до 93,59 процента, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5 процента.Как подчеркивал премьер-министр Михаил Мишустин, к уже произведенным выплатам за два первых месяца года сделают доплату. Спикер Госдумы добавил, что закон направят главе государства на этой неделе.
https://ria.ru/20250206/mchs-1997724136.html
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общество, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, россия
Общество, Владимир Путин, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Россия
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента.
"Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Депутаты приняли это решение единогласно.
С 1 января размер денежного довольствия вырастет до 93,59 процента, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5 процента.

До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента. Президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить их на 4,4 процента задним числом.

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Как подчеркивал премьер-министр Михаил Мишустин, к уже произведенным выплатам за два первых месяца года сделают доплату.
Спикер Госдумы добавил, что закон направят главе государства на этой неделе.

Военные пенсии получают люди, проходившие службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.

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ОбществоВладимир ПутинГосдума РФВячеслав ВолодинМихаил МишустинРоссия
 
 
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