https://ria.ru/20250211/gosduma-1998594756.html

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий - РИА Новости, 11.02.2025

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий

Госдума на пленарном заседании приняла закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:39:00+03:00

2025-02-11T12:39:00+03:00

2025-02-11T13:22:00+03:00

общество

владимир путин

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вячеслав володин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента."Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Депутаты приняли это решение единогласно.С 1 января размер денежного довольствия вырастет до 93,59 процента, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5 процента.Как подчеркивал премьер-министр Михаил Мишустин, к уже произведенным выплатам за два первых месяца года сделают доплату. Спикер Госдумы добавил, что закон направят главе государства на этой неделе.

https://ria.ru/20250206/mchs-1997724136.html

https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html

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общество, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин, россия