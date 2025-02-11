Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента
Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об индексации военных пенсий на 9,5 процента.
"Наша задача — поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок", — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Депутаты приняли это решение единогласно.
С 1 января размер денежного довольствия вырастет до 93,59 процента, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5 процента.
До этого военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента. Президент Владимир Путин поручил дополнительно увеличить их на 4,4 процента задним числом.
Как подчеркивал премьер-министр Михаил Мишустин, к уже произведенным выплатам за два первых месяца года сделают доплату.
Спикер Госдумы добавил, что закон направят главе государства на этой неделе.
Военные пенсии получают люди, проходившие службу в армии, органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения.