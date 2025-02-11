https://ria.ru/20250211/gorlovka-1998719966.html

Число пострадавших от атаки дрона ВСУ в Горловке возросло до двух

Число пострадавших от атаки дрона ВСУ в Горловке возросло до двух - РИА Новости, 11.02.2025

Число пострадавших от атаки дрона ВСУ в Горловке возросло до двух

Число мирных жителей, пострадавших в Горловке из-за атаки дрона ВСУ, увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025

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специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в Горловке из-за атаки дрона ВСУ, увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в жилом массиве "Строитель" в результате атаки украинского беспилотника был ранен один человек. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал Приходько. По данным мэра, дрон взорвался в непосредственной близости от маршрутного автобуса. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998530265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия