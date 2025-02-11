https://ria.ru/20250211/gorlovka-1998719966.html
Число пострадавших от атаки дрона ВСУ в Горловке возросло до двух
Число пострадавших от атаки дрона ВСУ в Горловке возросло до двух - РИА Новости, 11.02.2025
Число пострадавших от атаки дрона ВСУ в Горловке возросло до двух
Число мирных жителей, пострадавших в Горловке из-за атаки дрона ВСУ, увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:11:00+03:00
2025-02-11T20:11:00+03:00
2025-02-11T20:11:00+03:00
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горловка
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ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в Горловке из-за атаки дрона ВСУ, увеличилось до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в жилом массиве "Строитель" в результате атаки украинского беспилотника был ранен один человек. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до двух", - написал Приходько. По данным мэра, дрон взорвался в непосредственной близости от маршрутного автобуса. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998530265.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших от атаки дрона ВСУ в Горловке возросло до двух
Мэр Приходько: после атаки дрона ВСУ в Горловке пострадал второй мирный житель