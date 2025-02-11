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При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки
При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки - РИА Новости, 11.02.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки
Один мирный житель ранен в результате атаки беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:26:00+03:00
2025-02-11T19:26:00+03:00
2025-02-11T19:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате атаки беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. По его данным, один дрон взорвался в непосредственной близости от маршрутного автобуса. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировали атаку дрона-камикадзе в 17.15 мск в Никитовском районе Горловки, также отмечали три выпущенных снаряда калибром 155 миллиметров кассетного типа со стороны ВСУ по центрально-городскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998530265.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки
Мэр Приходько: при атаке дрона по жилому массиву в Горловке пострадал человек