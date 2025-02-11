Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/gorlovka-1998713834.html
При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки
При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки - РИА Новости, 11.02.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки
Один мирный житель ранен в результате атаки беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:26:00+03:00
2025-02-11T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате атаки беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. По его данным, один дрон взорвался в непосредственной близости от маршрутного автобуса. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировали атаку дрона-камикадзе в 17.15 мск в Никитовском районе Горловки, также отмечали три выпущенных снаряда калибром 155 миллиметров кассетного типа со стороны ВСУ по центрально-городскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250211/miroshnik-1998530265.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель Горловки

Мэр Приходько: при атаке дрона по жилому массиву в Горловке пострадал человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате атаки беспилотника украинских войск в жилом массиве "Строитель" в Горловке в ДНР, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Строитель" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
От обстрелов ВСУ за неделю пострадали 68 мирных жителей
Вчера, 07:08
По его данным, один дрон взорвался в непосредственной близости от маршрутного автобуса.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировали атаку дрона-камикадзе в 17.15 мск в Никитовском районе Горловки, также отмечали три выпущенных снаряда калибром 155 миллиметров кассетного типа со стороны ВСУ по центрально-городскому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала