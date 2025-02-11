https://ria.ru/20250211/glonass-1998534875.html

АО "ГЛОНАСС": цифровизацию с/х земель в России начнут с Костромской области

АО "ГЛОНАСС": цифровизацию с/х земель в России начнут с Костромской области - РИА Новости, 11.02.2025

АО "ГЛОНАСС": цифровизацию с/х земель в России начнут с Костромской области

Костромская область станет первым регионом России, на территории которого в 2025 году будет отработан комплекс отечественных технологий на основе... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:29:00+03:00

2025-02-11T08:29:00+03:00

2025-02-11T08:29:00+03:00

технологии

костромская область

россия

алексей райкевич

эра-глонасс

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Костромская область станет первым регионом России, на территории которого в 2025 году будет отработан комплекс отечественных технологий на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" для цифровой трансформации эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Пилотный проект в Костромской области объединит комплекс информационных технологий и навигационно-связных решений: от трекинга в режиме реального времени с помощью платформы мониторинга транспорта на основе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" до тестирования российской мобильной спутниковой связи нового поколения и отечественных приемников высокоточной навигации сантиметрового уровня точности. Мы протестируем разработки АО "ГЛОНАСС" с целым рядом партнеров – российских производителей микроэлектроники. Внедрение наших решений станет существенным вкладом в повышение технологического суверенитета агропромышленного комплекса страны, инструментом повышения эффективности сельскохозяйственных работ в интересах предприятий отрасли, всех граждан и государства", - сказал Райкевич. Он добавил, что свод данных на единой платформе о работе комбайнов, тракторов и всей сельхозтехники позволит создать интерактивную карту полей с послойным отображением информации о каждом этапе выращивания сельскохозяйственных культур - от предпосевной обработки почвы до сбора урожая. Аналитическая информация онлайн-мониторинга транспорта с привязкой к точной геопозиции позволит региону и государству в целом корректировать текущие и внедрять новые меры поддержки отраслевых предприятий, повысить эффективность инвестиций. Использование новых отечественных навигационных приёмников и технологии высокоточного позиционирования от АО "ГЛОНАСС" ускорит внедрение автономного вождения сельхозтехники. Глава компании добавил, что о запуске пилотного проекта было объявлено на трехсторонней встрече между Департаментом АПК Костромской области, Костромской государственной сельскохозяйственной академией (КГСХА) и специалистами АО "ГЛОНАСС". По словам главы компании, проект нацелен на повышение производства продукции агропромышленного комплекса России и формирование технологического суверенитета сельского хозяйства. "Отработанные в Костромской области решения станут примером для других регионов и будут масштабироваться на федеральный уровень", - добавил Райкевич. "Это пилотный проект, который запущен в Костромской области. С несколькими хозяйствами региона уже достигнуты предварительные соглашения об оснащении сельхозтехники телеметрическим оборудованием. И это дает преференции для тех хозяйств, которые будут участвовать в экспериментальных исследованиях: после успешной апробации предприятия смогут приобрести технику по себестоимости. Речь идет не об отдельном оборудовании, а о целой развивающейся системе, которая захватывает если не все, то очень многие сферы деятельности предприятия. Эта система позволит собственнику контролировать процессы на любом этапе и в любом месте. Очевидные выгоды для хозяйства - повышение точности выполнения работ и покрытие дефицита кадров за счет автоматизации и роботизации производства. Это, несомненно, работает не только на решение государственных задач, но и преследует интересы самих товаропроизводителей", - добавил директор департамента АПК Костромской области Дмитрий Петрушин. Райкевич, в свою очередь, уточнил, что в рамках проекта будет внедряться российская технология высокоточной навигации для автоматизации работы сельхозтехники в Костромском регионе.

https://ria.ru/20250129/bakanov-1996047479.html

https://ria.ru/20241205/glonass-1987468382.html

https://ria.ru/20241008/glonass-1976870430.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, костромская область, россия, алексей райкевич, эра-глонасс