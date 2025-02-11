ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области
Гладков: ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области, люди не пострадали
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородской области, есть повреждения домов и машин, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее во вторник он рассказал, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В селе Репное Белгородской района в одном частном домовладении повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях не поступало.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Он добавил, что в селе Шелаево Валуйского округа два дрона атаковали припаркованный "Камаз". В Белгородском районе в хуторе Церковный от удара FPV-дрона на территории сельхозпредприятия пострадало производственное помещение.
"Посёлок Октябрьский попал под вражеский обстрел — в 13 квартирах двух МКД выбиты окна и осколками посечены 2 автомобиля. В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате обстрела в административном здании и в двух социальных объектах выбиты окна, посечены фасады и заборы. На территории одного из соцобъектов разрушена летняя кухня. В селе Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство — у легкового автомобиля повреждены стёкла и кузов", - уточнил губернатор.
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