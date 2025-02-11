https://ria.ru/20250211/gladkov-1998662829.html

ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области

ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области - РИА Новости, 11.02.2025

ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области

ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородской области, есть повреждения домов и машин, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:12:00+03:00

2025-02-11T16:12:00+03:00

2025-02-11T16:14:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородской области, есть повреждения домов и машин, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее во вторник он рассказал, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В селе Репное Белгородской района в одном частном домовладении повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях не поступало."ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате воздушной атаки в Белгороде в многоквартирном доме в одной из квартир выбиты окна, в Белгородском районе в посёлке Майский в частном доме повреждена кровля", - написал Гладков.Он добавил, что в селе Шелаево Валуйского округа два дрона атаковали припаркованный "Камаз". В Белгородском районе в хуторе Церковный от удара FPV-дрона на территории сельхозпредприятия пострадало производственное помещение."Посёлок Октябрьский попал под вражеский обстрел — в 13 квартирах двух МКД выбиты окна и осколками посечены 2 автомобиля. В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате обстрела в административном здании и в двух социальных объектах выбиты окна, посечены фасады и заборы. На территории одного из соцобъектов разрушена летняя кухня. В селе Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство — у легкового автомобиля повреждены стёкла и кузов", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгород, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков