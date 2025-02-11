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ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области - РИА Новости, 11.02.2025
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16:12 11.02.2025 (обновлено: 16:14 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/gladkov-1998662829.html
ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области
ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области - РИА Новости, 11.02.2025
ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области
ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородской области, есть повреждения домов и машин, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:12:00+03:00
2025-02-11T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородской области, есть повреждения домов и машин, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее во вторник он рассказал, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В селе Репное Белгородской района в одном частном домовладении повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях не поступало."ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате воздушной атаки в Белгороде в многоквартирном доме в одной из квартир выбиты окна, в Белгородском районе в посёлке Майский в частном доме повреждена кровля", - написал Гладков.Он добавил, что в селе Шелаево Валуйского округа два дрона атаковали припаркованный "Камаз". В Белгородском районе в хуторе Церковный от удара FPV-дрона на территории сельхозпредприятия пострадало производственное помещение."Посёлок Октябрьский попал под вражеский обстрел — в 13 квартирах двух МКД выбиты окна и осколками посечены 2 автомобиля. В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате обстрела в административном здании и в двух социальных объектах выбиты окна, посечены фасады и заборы. На территории одного из соцобъектов разрушена летняя кухня. В селе Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство — у легкового автомобиля повреждены стёкла и кузов", - уточнил губернатор.
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происшествия, белгородская область, белгород, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков
ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области

Гладков: ВСУ повредили дома и машины в Белгородской области, люди не пострадали

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду и Белгородской области, есть повреждения домов и машин, предварительно, люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее во вторник он рассказал, что система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В селе Репное Белгородской района в одном частном домовладении повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях не поступало.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последстивия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
"ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате воздушной атаки в Белгороде в многоквартирном доме в одной из квартир выбиты окна, в Белгородском районе в посёлке Майский в частном доме повреждена кровля", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Шелаево Валуйского округа два дрона атаковали припаркованный "Камаз". В Белгородском районе в хуторе Церковный от удара FPV-дрона на территории сельхозпредприятия пострадало производственное помещение.
"Посёлок Октябрьский попал под вражеский обстрел — в 13 квартирах двух МКД выбиты окна и осколками посечены 2 автомобиля. В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате обстрела в административном здании и в двух социальных объектах выбиты окна, посечены фасады и заборы. На территории одного из соцобъектов разрушена летняя кухня. В селе Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство — у легкового автомобиля повреждены стёкла и кузов", - уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав Гладков
 
 
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