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ФРГ ждет от Киева выдачи насильника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
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16:12 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/germaniya-1998662595.html
ФРГ ждет от Киева выдачи насильника, воевавшего за ВСУ
ФРГ ждет от Киева выдачи насильника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
ФРГ ждет от Киева выдачи насильника, воевавшего за ВСУ
Германская прокуратура ожидает экстрадиции с Украины бывшего солдата бундесвера, воевавшего в рядах ВСУ и подозреваемого в сексуальном насилии против женщин в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:12:00+03:00
2025-02-11T16:12:00+03:00
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Германская прокуратура ожидает экстрадиции с Украины бывшего солдата бундесвера, воевавшего в рядах ВСУ и подозреваемого в сексуальном насилии против женщин в ФРГ и несовершеннолетней на Украине, сообщает издание Spiegel со ссылкой на германских правоохранителей. Так, по данным генеральной прокуратуры города Бамберга, подозреваемый несколько лет назад с целью ухода от правосудия направился на Украину, где воевал в рядах ВСУ. Бывший военнослужащий немецкой армии задержан в украинском городе Сумы и по запросу немецкой прокуратуры будет экстрадирован в Германию. На родине Бен Р. подозревается в нескольких изнасилованиях и иных преступлениях против сексуальной неприкосновенности, записи некоторых своих деяний, совершенных в том числе и на Украине, мужчина публиковал в интернете. Также Р. хранил и распространял детскую порнографию. На Украине против мужчины также начато расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. В Германии против мужчины в его отсутствие было начато расследование, ещё в марте 2022 года его лишили воинского звания и почестей, затем уволили из бундесвера. Примечательно, что в 2022, 2023 и летом 2024 года Р. давал интервью о военных буднях немецкому таблоиду Bild, в материале его назвали назвали "немецким героем на Донбассе". Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20250209/dzerzhinsk-1998283555.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
ФРГ ждет от Киева выдачи насильника, воевавшего за ВСУ

Spiegel: ФРГ ждет от Киева выдачи наемника ВСУ, подозреваемого в изнасилованиях

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Германская прокуратура ожидает экстрадиции с Украины бывшего солдата бундесвера, воевавшего в рядах ВСУ и подозреваемого в сексуальном насилии против женщин в ФРГ и несовершеннолетней на Украине, сообщает издание Spiegel со ссылкой на германских правоохранителей.
Так, по данным генеральной прокуратуры города Бамберга, подозреваемый несколько лет назад с целью ухода от правосудия направился на Украину, где воевал в рядах ВСУ. Бывший военнослужащий немецкой армии задержан в украинском городе Сумы и по запросу немецкой прокуратуры будет экстрадирован в Германию.
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На родине Бен Р. подозревается в нескольких изнасилованиях и иных преступлениях против сексуальной неприкосновенности, записи некоторых своих деяний, совершенных в том числе и на Украине, мужчина публиковал в интернете. Также Р. хранил и распространял детскую порнографию. На Украине против мужчины также начато расследование по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
В Германии против мужчины в его отсутствие было начато расследование, ещё в марте 2022 года его лишили воинского звания и почестей, затем уволили из бундесвера.
Примечательно, что в 2022, 2023 и летом 2024 года Р. давал интервью о военных буднях немецкому таблоиду Bild, в материале его назвали назвали "немецким героем на Донбассе".
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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