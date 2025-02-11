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В Германии расследуют попытку диверсии на корвете "Эмден"
В Германии расследуют попытку диверсии на корвете "Эмден" - РИА Новости, 11.02.2025
В Германии расследуют попытку диверсии на корвете "Эмден"
В Германии неизвестные насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель нового корвета "Эмден", говорится в совместном расследовании... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:15:00+03:00
2025-02-11T17:15:00+03:00
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БЕРЛИН, 11 фев — РИА Новости. В Германии неизвестные насыпали несколько десятков килограммов металлической стружки в двигатель нового корвета "Эмден", говорится в совместном расследовании телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung. По данным команды журналистов, стружку обнаружили в двигателе корабля незадолго до первого выхода на воду из верфей Blohm+Voss в Гамбурге. Отмечается, что если бы ее не извлекли, то это привело бы к серьезной поломке и задержке передачи корвета ВМС Германии. Земельное ведомство уголовной полиции начало расследование. Сотрудники правоохранительных органов считают, что на корабле произошла попытка диверсии. "Эмден" будет задействован для наблюдения за морским пространством. Бундесвер заказал пять новых кораблей класса 130 общей стоимостью два миллиарда евро. Корветы строятся под руководством судостроительной группы Naval Vessels Lürssen (NVL) из Бремена на нескольких верфях в Северной Германии, в том числе на верфях дочерней компаниии Blohm+Voss в Гамбурге.
https://ria.ru/20250210/putin-1998283319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гамбург (город), бремен (земля), бундесвер германии
В мире, Германия, Гамбург (город), Бремен (земля), Бундесвер Германии
В Германии расследуют попытку диверсии на корвете "Эмден"
В ФРГ неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель корвета "Эмден"