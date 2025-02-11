https://ria.ru/20250211/gender-1998722127.html

В США удалили раздел с гендерной идентичностью из приложения министерства

В США удалили раздел с гендерной идентичностью из приложения министерства - РИА Новости, 11.02.2025

В США удалили раздел с гендерной идентичностью из приложения министерства

Раздел под названием "гендерная идентичность" был удален из мобильного приложения министерства по делам ветеранов США, сообщил департамент эффективности... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T20:28:00+03:00

2025-02-11T20:28:00+03:00

2025-02-11T20:28:00+03:00

в мире

сша

огайо

дональд трамп

вивек рамасвами

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Раздел под названием "гендерная идентичность" был удален из мобильного приложения министерства по делам ветеранов США, сообщил департамент эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети X."Исправлено. Раздел с гендерной идентичностью удален", - говорится в сообщении DOGE.К публикации приложен скриншот, на котором видно, что ранее пользователь мог в личном кабинете в приложении указать свою "гендерную идентичность", теперь этот раздел отсутствует. Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI. Трамп ранее объявил, что бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994701333.html

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

сша

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, огайо, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск