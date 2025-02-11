В США удалили раздел с гендерной идентичностью из приложения министерства
Министерство по делам ветеранов США удалило раздел с гендерной идентичностью
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Раздел под названием "гендерная идентичность" был удален из мобильного приложения министерства по делам ветеранов США, сообщил департамент эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети X.
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"Исправлено. Раздел с гендерной идентичностью удален", - говорится в сообщении DOGE.
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К публикации приложен скриншот, на котором видно, что ранее пользователь мог в личном кабинете в приложении указать свою "гендерную идентичность", теперь этот раздел отсутствует.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
Трамп ранее объявил, что бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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