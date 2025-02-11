https://ria.ru/20250211/gaza-1998725737.html

ЦАХАЛ усилила войска на случай возобновления боевых действий в Газе

ЦАХАЛ усилила войска на случай возобновления боевых действий в Газе - РИА Новости, 11.02.2025

ЦАХАЛ усилила войска на случай возобновления боевых действий в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о повышении уровня готовности в южном командовании и мобилизации резервистов на случай возобновления боевых действий в... РИА Новости, 11.02.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о повышении уровня готовности в южном командовании и мобилизации резервистов на случай возобновления боевых действий в секторе Газа. "В соответствии с оценкой ситуации и решением о повышении уровня готовности в южном командовании было принято решение о дополнительном усилении войск, включая посредством резервистов. Усиление войск и мобилизация резервистов проводятся в рамках подготовки к различным сценариям", - говорится в сообщении. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство возобновит войну в Газе, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников к полудню 15 февраля. Премьер не уточнил, сколько заложников должно быть освобождено. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в секторе Газа "может начаться ад", если все заложники не будут освобождены к полудню субботы. В анклаве до сих пор удерживаются 76 израильских заложников.

https://ria.ru/20250209/tsahal-1998242819.html

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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году