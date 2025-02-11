https://ria.ru/20250211/gaza-1998663873.html

В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня

В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня - РИА Новости, 11.02.2025

В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня

Более 90 человек погибли, свыше 820 получили ранения в секторе Газа из-за действий Израиля с момента начала прекращения огня, сообщило министерство... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:16:00+03:00

2025-02-11T16:16:00+03:00

2025-02-11T16:29:00+03:00

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Более 90 человек погибли, свыше 820 получили ранения в секторе Газа из-за действий Израиля с момента начала прекращения огня, сообщило министерство здравоохранения Газы."Генеральный директор палестинского министерства здравоохранения в Газе Мунир аль-Барш заявил, что с момента вступления 19 января в силу перемирия в секторе Газа из-за прямых израильских обстрелов погибли 92 человека, пострадали 822", - говорится в заявлении минздрава Газы.

https://ria.ru/20250211/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа