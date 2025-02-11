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В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня - РИА Новости, 11.02.2025
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16:16 11.02.2025 (обновлено: 16:29 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/gaza-1998663873.html
В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня
В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня - РИА Новости, 11.02.2025
В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня
Более 90 человек погибли, свыше 820 получили ранения в секторе Газа из-за действий Израиля с момента начала прекращения огня, сообщило министерство... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:16:00+03:00
2025-02-11T16:29:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Более 90 человек погибли, свыше 820 получили ранения в секторе Газа из-за действий Израиля с момента начала прекращения огня, сообщило министерство здравоохранения Газы."Генеральный директор палестинского министерства здравоохранения в Газе Мунир аль-Барш заявил, что с момента вступления 19 января в силу перемирия в секторе Газа из-за прямых израильских обстрелов погибли 92 человека, пострадали 822", - говорится в заявлении минздрава Газы.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня

Минздрав Газы заявил о 92 погибших и 822 пострадавших с начала прекращения огня

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные в районе границы с сектором Газа
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Более 90 человек погибли, свыше 820 получили ранения в секторе Газа из-за действий Израиля с момента начала прекращения огня, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"Генеральный директор палестинского министерства здравоохранения в Газе Мунир аль-Барш заявил, что с момента вступления 19 января в силу перемирия в секторе Газа из-за прямых израильских обстрелов погибли 92 человека, пострадали 822", - говорится в заявлении минздрава Газы.
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