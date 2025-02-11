https://ria.ru/20250211/gaza-1998663873.html
В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня
В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня - РИА Новости, 11.02.2025
В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня
Более 90 человек погибли, свыше 820 получили ранения в секторе Газа из-за действий Израиля с момента начала прекращения огня, сообщило министерство... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:16:00+03:00
2025-02-11T16:16:00+03:00
2025-02-11T16:29:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf25d88b5b78519c1ad6dd83f37f2b22.jpg
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Более 90 человек погибли, свыше 820 получили ранения в секторе Газа из-за действий Израиля с момента начала прекращения огня, сообщило министерство здравоохранения Газы."Генеральный директор палестинского министерства здравоохранения в Газе Мунир аль-Барш заявил, что с момента вступления 19 января в силу перемирия в секторе Газа из-за прямых израильских обстрелов погибли 92 человека, пострадали 822", - говорится в заявлении минздрава Газы.
https://ria.ru/20250211/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_1f4b2af96e5f31ae98d878e1d845668e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
В Газе заявили о более 90 погибших от атак Израиля после прекращения огня
Минздрав Газы заявил о 92 погибших и 822 пострадавших с начала прекращения огня