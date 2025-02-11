https://ria.ru/20250211/gaz-1998454355.html

"Мы вам гарантируем": Киев сделал Европе неожиданное предложение

"Мы вам гарантируем": Киев сделал Европе неожиданное предложение - РИА Новости, 11.02.2025

"Мы вам гарантируем": Киев сделал Европе неожиданное предложение

Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Более того, он хочет помочь европейцам разместить и их РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T08:00:00+03:00

2025-02-11T15:04:00+03:00

экономика

украина

киев

европа

андрей сибига

евросоюз

сжиженный природный газ

спг

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Елена Савельева. Украина собирается закупать сжиженный природный газ из США, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Более того, он хочет помочь европейцам разместить и их СПГ в имеющихся подземных хранилищах. Однако с учетом того, что российского транзита больше нет, а киевские власти в прежние годы не раз запускали руки в чужое, в ЕС могут на это и не согласиться."Гарант безопасности"Потенциал, по словам министра, большой: Украина располагает "очень мощными ПХГ". И Киев готов "играть роль гаранта энергетической безопасности в Европе".Это вызвало у наблюдателей вопросы как относительно инфраструктуры, так и в аспекте экономической целесообразности.СПГ из США значительно дороже трубопроводного, и у киевского режима нет на него средств. Рассчитывают опять на Запад. Но дальнейшее финансирование пока под вопросом."Прежде всего — у Украины нет терминалов для приема СПГ и регазификации. Это значит, что американское топливо сначала надо разгрузить где-то в ЕС, перевести в газообразное состояние и лишь затем закачать в ПХГ. Это повышает его стоимость, требует значительных инвестиций и дополнительной инфраструктуры в соседних странах", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Нет доверияСтоит отметить, что у Киева действительно крупнейшие ПХГ на континенте.В 2023-м в ЕС заполнили собственные хранилища под завязку и кое-что отправили на Украину. Вместимость европейских ПХГ — максимум 100 миллиардов кубометров при годовом спросе в 350-500 миллиардов в зависимости от погоды и прочих условий. Киев предложил мощности на десять миллиардов. Европейцы ограничились двумя. Сейчас туда почти ничего не отправляют.Разумеется, учли риски возможных российских атак на энергоинфраструктуру — но не только. Киев, невзирая ни на какие договоренности, способен "мобилизовать" часть запасов для собственных нужд, предупреждали эксперты.На днях в Минэнерго Украины вновь сообщили о дефиците в один миллиард кубометров и что уже сейчас необходимо задуматься о следующем отопительном сезоне. Ну а европейцы с американцами вряд ли захотят заниматься благотворительностью."Нет никаких причин бесплатно помогать Киеву мухлевать с газом. Для этого на Западе и своих трейдеров хватает. К тому же американским компаниям не выгодно загружать значительные объемы СПГ в европейские хранилища, им интереснее заключать с ЕС спотовые сделки. Да и азиатский рынок остается для США приоритетным и более премиальным", — говорит Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Украину не считают надежным партнером для таких проектов. Все знают, что Киев склонен использовать энергоресурсы как инструмент политического давления. С российским транзитом то и дело возникали проблемы. Доверять киевскому режиму стратегически важные запасы СПГ слишком рискованно, подчеркивает Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.Напрямую никакЛогичнее всего было бы возобновить поставки из России. Даже сейчас ЕС торгует с Москвой через третьи страны, и этот механизм, вероятно, сохранится.Но посредники делают процесс менее прозрачным и повышают конечную цену топлива для европейских потребителей. Только прямые поставки способны гарантировать Европе энергетическую безопасность, добавляет Севостьянов.Можно было бы решить и вопрос с транзитом, на что в ЕС рассчитывали.Например, Словакия, Венгрия, Австрия, Италия приобретают газ на границе России с Украиной и транзит уже получается европейским, уточняет Вавилов.Теперь единственный источник российского трубопроводного газа для ЕС — "Балканский поток", связанный с "Турецким". На днях в Киеве опять заявили о подготовке запуска азербайджанского транзита. Но ведь это опять через Россию. Да и нет там столько газа. Все, что может, Баку уже отдает через Южный транспортный коридор.

https://ria.ru/20250207/gaz-1998084901.html

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экономика, украина, киев, европа, андрей сибига, евросоюз, сжиженный природный газ, спг, транзит газа через украину, словакия, венгрия, австрия, италия