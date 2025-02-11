ВС России блокируют контратаки ВСУ на Волчанском направлении, заявил Ганчев
Ганчев: бойцы "Севера" блокирует контратаки ВСУ на Волчанском направлении
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бойцы "Севера" предпринимают тактические действия для блокировки контратак ВСУ на Волчанском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Сейчас группировкой "Север" предпринимаются шаги к блокировке украинской группировки, которая атакует наши позиции на Волчанском направлении. С различных сторон, со стороны населенных пунктов и Купянского района в том числе, в настоящее время проводятся тактические действия, чтобы можно было сдерживать серьезное контрнаступление со стороны вооруженных формирований Украины", — рассказал он.
В целом на Волчанском направлении не наблюдается каких-либо серьезных изменений, указал собеседник агентства.
"Наши ребята продолжают удерживать позиции, которые были ранее заняты, и не позволяют украинским вооруженным формированиям продвинуться глубже уже в линию обороны наших войск", — добавил Ганчев.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику украинской армии на этом участке фронта.
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что подразделения группировки "Север" поразили живую силу и технику танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка в Харьковской области. За сутки противник потерял на этом направлении до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.
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