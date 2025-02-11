https://ria.ru/20250211/fishing-1998524161.html

Россиян предупредили о росте числа фишинговых писем перед праздниками

Россиян предупредили о росте числа фишинговых писем перед праздниками - РИА Новости, 11.02.2025

Россиян предупредили о росте числа фишинговых писем перед праздниками

Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:50:00+03:00

2025-02-11T04:50:00+03:00

2025-02-11T04:50:00+03:00

технологии

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост составил 27%, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС). "Ежегодно перед праздниками число фишинговых писем растет на 20–30% по сравнению с обычными днями. Например, в прошлом году эксперты... перед 8 марта зафиксировали увеличение объема фишинговых писем на 27%. Злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничные дни люди активно и часто в спешке покупают подарки", - рассказали там. А чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, во время интернет-шопинга стоит соблюдать несколько простых правил, советуют эксперты. В первую очередь рекомендуется окупать только на проверенных сайта: легитимный интернет-магазин как правило существует уже какое-то время - минимум несколько месяцев - и имеет отзывы, информацию о компании, пользовательское соглашение, контакты и прочее. Эксперты предупреждают, что самый подозрительный признак - нереалистичная выгода. Мошенники могут предлагать дорогой смартфон в подарок, заманивать скидками в 90% на все товары или выставлять цены существенно ниже средних по рынку. С такими сайтами лучше не связываться - не вводить на них свои данные, особенно платежные, и не пытаться делать покупки. Кроме того, защититься от фишинга можно следующим образом: не открывать незнакомые ссылки из сообщений и электронных писем; проверять адрес страницы - обычно у фишинговых сайтов он немного отличается от настоящего; замечать недочеты в оформлении сайта. "Если есть сомнения, настоящий ли перед вами сайт, лучше перестраховаться и не делать на нем покупку. А если у магазина есть официальное приложение - скачать и делать покупки через него", - добавили там. Также не стоит пользоваться одним электронным адресом для всего, делать покупки с той же банковской карты, на которую приходит зарплата. Стоит использовать только знакомые устройства и сети - не рекомендуется заходить в аккаунты интернет-магазинов с чужого компьютера, это может привести к утечке логина и пароля. Также эксперты советуют не подключаться к публичным Wi-Fi, не переводить предоплату незнакомцам и не сообщать свои личные данные.

https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html

https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, мтс