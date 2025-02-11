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Россиян предупредили о росте числа фишинговых писем перед праздниками - РИА Новости, 11.02.2025
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04:50 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/fishing-1998524161.html
Россиян предупредили о росте числа фишинговых писем перед праздниками
Россиян предупредили о росте числа фишинговых писем перед праздниками - РИА Новости, 11.02.2025
Россиян предупредили о росте числа фишинговых писем перед праздниками
Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:50:00+03:00
2025-02-11T04:50:00+03:00
технологии
мтс
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост составил 27%, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС). "Ежегодно перед праздниками число фишинговых писем растет на 20–30% по сравнению с обычными днями. Например, в прошлом году эксперты... перед 8 марта зафиксировали увеличение объема фишинговых писем на 27%. Злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничные дни люди активно и часто в спешке покупают подарки", - рассказали там. А чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, во время интернет-шопинга стоит соблюдать несколько простых правил, советуют эксперты. В первую очередь рекомендуется окупать только на проверенных сайта: легитимный интернет-магазин как правило существует уже какое-то время - минимум несколько месяцев - и имеет отзывы, информацию о компании, пользовательское соглашение, контакты и прочее. Эксперты предупреждают, что самый подозрительный признак - нереалистичная выгода. Мошенники могут предлагать дорогой смартфон в подарок, заманивать скидками в 90% на все товары или выставлять цены существенно ниже средних по рынку. С такими сайтами лучше не связываться - не вводить на них свои данные, особенно платежные, и не пытаться делать покупки. Кроме того, защититься от фишинга можно следующим образом: не открывать незнакомые ссылки из сообщений и электронных писем; проверять адрес страницы - обычно у фишинговых сайтов он немного отличается от настоящего; замечать недочеты в оформлении сайта. "Если есть сомнения, настоящий ли перед вами сайт, лучше перестраховаться и не делать на нем покупку. А если у магазина есть официальное приложение - скачать и делать покупки через него", - добавили там. Также не стоит пользоваться одним электронным адресом для всего, делать покупки с той же банковской карты, на которую приходит зарплата. Стоит использовать только знакомые устройства и сети - не рекомендуется заходить в аккаунты интернет-магазинов с чужого компьютера, это может привести к утечке логина и пароля. Также эксперты советуют не подключаться к публичным Wi-Fi, не переводить предоплату незнакомцам и не сообщать свои личные данные.
https://ria.ru/20250210/gosuslugi-1998381836.html
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технологии, мтс
Технологии, МТС
Россиян предупредили о росте числа фишинговых писем перед праздниками

RED Security SOC: число фишинговых писем перед праздниками растет на 20-30%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ежегодно в преддверии праздников число фишинговых писем увеличивается на 20-30% по сравнению с обычными днями, например, в прошлом году перед 8 марта рост составил 27%, сообщили РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС).
"Ежегодно перед праздниками число фишинговых писем растет на 20–30% по сравнению с обычными днями. Например, в прошлом году эксперты... перед 8 марта зафиксировали увеличение объема фишинговых писем на 27%. Злоумышленники пользуются тем, что в предпраздничные дни люди активно и часто в спешке покупают подарки", - рассказали там.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей "Госуслуг"
Вчера, 12:39
А чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, во время интернет-шопинга стоит соблюдать несколько простых правил, советуют эксперты. В первую очередь рекомендуется окупать только на проверенных сайта: легитимный интернет-магазин как правило существует уже какое-то время - минимум несколько месяцев - и имеет отзывы, информацию о компании, пользовательское соглашение, контакты и прочее.
Эксперты предупреждают, что самый подозрительный признак - нереалистичная выгода. Мошенники могут предлагать дорогой смартфон в подарок, заманивать скидками в 90% на все товары или выставлять цены существенно ниже средних по рынку. С такими сайтами лучше не связываться - не вводить на них свои данные, особенно платежные, и не пытаться делать покупки.
Кроме того, защититься от фишинга можно следующим образом: не открывать незнакомые ссылки из сообщений и электронных писем; проверять адрес страницы - обычно у фишинговых сайтов он немного отличается от настоящего; замечать недочеты в оформлении сайта. "Если есть сомнения, настоящий ли перед вами сайт, лучше перестраховаться и не делать на нем покупку. А если у магазина есть официальное приложение - скачать и делать покупки через него", - добавили там.
Также не стоит пользоваться одним электронным адресом для всего, делать покупки с той же банковской карты, на которую приходит зарплата. Стоит использовать только знакомые устройства и сети - не рекомендуется заходить в аккаунты интернет-магазинов с чужого компьютера, это может привести к утечке логина и пароля. Также эксперты советуют не подключаться к публичным Wi-Fi, не переводить предоплату незнакомцам и не сообщать свои личные данные.
Валентинки ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают перед 14 февраля
9 февраля, 10:55
 
ТехнологииМТС
 
 
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