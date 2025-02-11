https://ria.ru/20250211/eydelman-1998583722.html

Эйдельман* обжаловала штраф за дискредитацию армии

Эйдельман* обжаловала штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 11.02.2025

Эйдельман* обжаловала штраф за дискредитацию армии

Апелляционная жалоба на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии историку Тамаре Эйдельман* поступила в Дорогомиловский суд Москвы,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:06:00+03:00

2025-02-11T12:06:00+03:00

2025-02-11T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Апелляционная жалоба на штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии историку Тамаре Эйдельман* поступила в Дорогомиловский суд Москвы, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства. Дорогомиловский суд столицы в конце декабря оштрафовал историка на 50 тысяч рублей, признав её виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования ВС РФ) из-за ролика на YouTube. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из этого списка, но суд ей отказал. В отношении историка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.

https://ria.ru/20250209/sud-1998254700.html

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