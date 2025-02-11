Евросоюз потратил на поддержку Украины 134 миллиарда евро
Депутат ЕП Деметер: ЕС потратил 10% семилетнего бюджета на поддержку Украины
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза в общей сложности потратили на поддержку и вооружение Украины 134 миллиарда евро, что составило 10% семилетнего бюджета сообщества, заявил депутат Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" Чаба Деметер.
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"На сайте Евросовета есть отчет. В соответствии с ним, ЕС и страны-члены на данный момент выделили на поддержку войны 134 миллиарда евро. Это в три раза превышает сумму, выплаченную из фондов регионального развития в текущем периоде. На войну уже потрачено около 10% всего семилетнего бюджета ЕС. Жестоко", - написал Деметер в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
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Евродепутат также отметил, что "будущие перспективы еще более шокируют", поскольку США сокращают военные расходы, а правящая коалиция Европарламента во главе с "Европейской народной партией" не планирует этого делать, несмотря на то, что "европейская экономика стагнирует, так что больше денег едва ли будет".
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"Но пусть они тогда скажут, откуда взять эти суммы? Из фондов сплочения? Из программы Erasmus (программа обмена студентами - ред.)? У фермеров? Что думают по этому поводу СМИ, напичканные деньгами администрацией Байдена, мы уже видели кучу заголовков. Пришло время спросить тех, кто оплачивает счета. Европейцев. Они будут говорить и спрашивать многое, но одно можно сказать наверняка: их нельзя заставлять расплачиваться за войну!" - добавил Деметер.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели".
По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
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