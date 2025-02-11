https://ria.ru/20250211/evrosoyuz-1998733680.html

Евросоюз потратил на поддержку Украины 134 миллиарда евро

Евросоюз потратил на поддержку Украины 134 миллиарда евро - РИА Новости, 11.02.2025

Евросоюз потратил на поддержку Украины 134 миллиарда евро

Страны Евросоюза в общей сложности потратили на поддержку и вооружение Украины 134 миллиарда евро, что составило 10% семилетнего бюджета сообщества, заявил... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:46:00+03:00

2025-02-11T22:46:00+03:00

2025-02-11T22:46:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Страны Евросоюза в общей сложности потратили на поддержку и вооружение Украины 134 миллиарда евро, что составило 10% семилетнего бюджета сообщества, заявил депутат Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" Чаба Деметер. "На сайте Евросовета есть отчет. В соответствии с ним, ЕС и страны-члены на данный момент выделили на поддержку войны 134 миллиарда евро. Это в три раза превышает сумму, выплаченную из фондов регионального развития в текущем периоде. На войну уже потрачено около 10% всего семилетнего бюджета ЕС. Жестоко", - написал Деметер в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Евродепутат также отметил, что "будущие перспективы еще более шокируют", поскольку США сокращают военные расходы, а правящая коалиция Европарламента во главе с "Европейской народной партией" не планирует этого делать, несмотря на то, что "европейская экономика стагнирует, так что больше денег едва ли будет". "Но пусть они тогда скажут, откуда взять эти суммы? Из фондов сплочения? Из программы Erasmus (программа обмена студентами - ред.)? У фермеров? Что думают по этому поводу СМИ, напичканные деньгами администрацией Байдена, мы уже видели кучу заголовков. Пришло время спросить тех, кто оплачивает счета. Европейцев. Они будут говорить и спрашивать многое, но одно можно сказать наверняка: их нельзя заставлять расплачиваться за войну!" - добавил Деметер. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.

https://ria.ru/20250208/orban-1998161205.html

https://ria.ru/20250205/zakharova-1997599795.html

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