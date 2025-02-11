https://ria.ru/20250211/evropa-1998575946.html

СМИ: ЕС не ждет серьезных обязательств от США по Украине в ближайшее время

СМИ: ЕС не ждет серьезных обязательств от США по Украине в ближайшее время - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: ЕС не ждет серьезных обязательств от США по Украине в ближайшее время

Европейские страны не ожидают принятия США на себя серьезных обязательств по Украине на встречах на этой неделе, в том числе в рамках Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:36:00+03:00

2025-02-11T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейские страны не ожидают принятия США на себя серьезных обязательств по Украине на встречах на этой неделе, в том числе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, формата Рамштайн и встречи в Париже, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. Отмечается, что Европа уже на протяжении нескольких недель пытается добиться того, чтобы им дали место за столом переговоров по возможному урегулированию на Украине, а на этой неделе им представится первая возможность заявить об этом лицом к лицу с американскими чиновниками на фоне того, как в регион должны приехать госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. "Но, несмотря на масштабы активности, европейцы не ожидают серьезных обязательств от США", - заявили порталу неназванные дипломаты. Один из европейских дипломатов заявил, что в ЕС переживают, что все обсуждения или договоренности в Вашингтоне могут действовать только если американский президент Дональд Трамп не передумает, и опасаются, что он может так сделать. Европейские дипломаты в частном порядке отмечают, что ожидали, что планы Трампа будут готовы до встреч на текущей неделе и представлены союзникам, однако позднее Келлог опроверг предположения об объявлении американского плана. Кроме того, портал подчеркивает, что в Европе наблюдается разлад, отсутствие общей позиции и сильного лидера, способного представить общее видение, на фоне предстоящих выборов в Германии и, например, ожидаемого отсутствия президента Франции Эммануэля Макрона на конференции в Мюнхене. Ранее спецпосланник президента США по Украине Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что он не представит план США по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский президент Трамп. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html

https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html

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