https://ria.ru/20250211/estonija-1998655706.html

В Эстонии резервистов отправят на военные сборы

В Эстонии резервистов отправят на военные сборы - РИА Новости, 11.02.2025

В Эстонии резервистов отправят на военные сборы

Резервисты сил обороны Эстонии войдут в состав полицейского кризисного подразделения, которое будет содействовать правоохранителям в урегулировании внутренних... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:52:00+03:00

2025-02-11T15:52:00+03:00

2025-02-11T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Резервисты сил обороны Эстонии войдут в состав полицейского кризисного подразделения, которое будет содействовать правоохранителям в урегулировании внутренних кризисных ситуаций, сообщает телерадиокомпания ERR. Отмечается, что сотни резервистов, которые прошли срочную службу в батальоне военной полиции, получат приглашение на недельные учебные сборы, они планируются в июне. "После прохождения дополнительной подготовки, организованной силами обороны и департаментом полиции и погранохраны (PPA), эти резервисты войдут в состав полицейского кризисного подразделения, задачей которого будет поддержка правоохранительных органов в урегулировании внутренних кризисных ситуаций ", - говорится в сообщении. Как сообщает ERR со ссылкой на эксперта по кризисной готовности в департаменте полиции и погранохраны Каспара Кыйва, "создание такого подразделения гарантирует полиции поддержку в кризисных или даже военных условиях". "Например, в условиях массового миграционного давления ресурсов одного лишь департамента полиции и погранохраны в долгосрочной перспективе может быть недостаточно для сдерживания наплыва мигрантов, охраны границы, защиты важных объектов и обеспечения общественного порядка", - приводит телерадиокомпания слова эксперта. Он подчеркнул, что создание кризисного подразделения – это часть комплексной системы гособороны, повышающей устойчивость и готовность Эстонии к кризисным ситуация. Отмечается, что основной состав подразделения будет сформирован из резервистов, прошедших обучение в военной полиции. Кроме того, в ряды кризисного подразделения смогут вступить помощники полицейских после соответствующей дополнительной подготовки. В случае необходимости подразделение будет мобилизовано по решению правительства, а его руководство, размещение и задачи будет определять полиция в зависимости от конкретной кризисной ситуации. Уточняется, что укомплектуется структура полностью к концу 2027 года, в его составе будет одна тысяча специалистов с особой подготовкой и спецснаряжением, а в течение следующих трех лет планируется провести несколько учебных сборов для новых резервистов.

https://ria.ru/20250117/estonija-1994137600.html

https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html

https://ria.ru/20240912/estoniya-1972231864.html

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в мире, эстония, армия