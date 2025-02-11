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В Эстонии у границы с Россией развернули подразделение армии США - РИА Новости, 11.02.2025
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12:06 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/estonija-1998584047.html
В Эстонии у границы с Россией развернули подразделение армии США
В Эстонии у границы с Россией развернули подразделение армии США - РИА Новости, 11.02.2025
В Эстонии у границы с Россией развернули подразделение армии США
Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией, сообщает телерадиовещательная компания ERR. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:06:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией, сообщает телерадиовещательная компания ERR. В сентябре 2024 года ERR сообщала, что Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией, получившую название Reedo. По информации телерадиовещательной компании, новая база может вместить до 1 тысячи человек. Отмечалось, что базу предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО". "После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - говорится в сообщении. Как сообщил программе "Актуальная камера" ERR командир второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковник Антти Вильясте, прикрепленный к базе эскадрон армии США является разведывательным. Он отметил, что подразделение будет принимать участие во всех пехотных учениях на базе. Отмечается, что подразделение армии США развернуто на эстонской базе в ротационном режиме до сентября 2025 года. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250130/estoniya-1996357382.html
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сша, россия, эстония, нато, в мире
США, Россия, Эстония, НАТО, В мире
В Эстонии у границы с Россией развернули подразделение армии США

ERR: на эстонской базе у границы с Россией развернули подразделение армии США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего
Нашивка на форме американского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Нашивка на форме американского военнослужащего. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
В сентябре 2024 года ERR сообщала, что Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией, получившую название Reedo. По информации телерадиовещательной компании, новая база может вместить до 1 тысячи человек. Отмечалось, что базу предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО".
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"После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - говорится в сообщении.
Как сообщил программе "Актуальная камера" ERR командир второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковник Антти Вильясте, прикрепленный к базе эскадрон армии США является разведывательным. Он отметил, что подразделение будет принимать участие во всех пехотных учениях на базе.
Отмечается, что подразделение армии США развернуто на эстонской базе в ротационном режиме до сентября 2025 года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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