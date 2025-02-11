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Евросоюз планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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14:37 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/es-1998632671.html
Евросоюз планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, сообщили СМИ
Евросоюз планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Евросоюз планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, сообщили СМИ
Европейский союз планирует радикальные перемены в рамках нового семилетнего бюджета сообщества, что даст больше полномочий странам-членам в расходовании... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:37:00+03:00
2025-02-11T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейский союз планирует радикальные перемены в рамках нового семилетнего бюджета сообщества, что даст больше полномочий странам-членам в расходовании средств, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение план бюджета. "Брюссель готовит радикальные перемены в следующем общем бюджете…, планируя объединить десятки программ расходов в фонды, которые дадут европейским столицам больше полномочий по расходованию средств… Комиссия выразила желание коренным образом изменить структуру бюджета, объединив более 50 "громоздких" программ бюджетных расходов в три основных фонда, которые обеспечивают большую "гибкость"…", - передает издание. Общая сумма многолетнего бюджета пока не называется, однако очевидно, что Еврокомиссия в данном документе пытается обосновать "самый масштабный в истории" пересмотр механизма распределения средств. В рамках "упрощенного" бюджета Еврокомиссия будет согласовывать отдельный план для каждой страны с учетом ключевых реформ и инвестиций. Фактически это даст правительствам государств-членов большую свободу действий в принятии решений по различным проектам, в том числе тем, что традиционно согласовывались с Брюсселем на уровне местных органов власти. Ранее правительство Испании предложило вдвое увеличить бюджет Евросоюза для финансирования обороны, экологического и цифрового перехода, а также для повышения конкурентоспособности Европы перед Китаем и США. Предложение Испании может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за жесткую бюджетную дисциплину, таких как Нидерланды и Австрия. Ключевым фактором станут предстоящие 23 февраля выборы в Германии: позиция Берлина во многом определит будущее финансирования ЕС, пишет издание.
https://ria.ru/20250210/es-1998485055.html
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испания, брюссель, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Испания, Брюссель, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Евросоюз планирует радикально пересмотреть бюджет сообщества, сообщили СМИ

FT: ЕС планирует радикальные перемены в новом семилетнем бюджете

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Европейский союз планирует радикальные перемены в рамках нового семилетнего бюджета сообщества, что даст больше полномочий странам-членам в расходовании средств, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение план бюджета.
«
"Брюссель готовит радикальные перемены в следующем общем бюджете…, планируя объединить десятки программ расходов в фонды, которые дадут европейским столицам больше полномочий по расходованию средств… Комиссия выразила желание коренным образом изменить структуру бюджета, объединив более 50 "громоздких" программ бюджетных расходов в три основных фонда, которые обеспечивают большую "гибкость"…", - передает издание.
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Общая сумма многолетнего бюджета пока не называется, однако очевидно, что Еврокомиссия в данном документе пытается обосновать "самый масштабный в истории" пересмотр механизма распределения средств.
В рамках "упрощенного" бюджета Еврокомиссия будет согласовывать отдельный план для каждой страны с учетом ключевых реформ и инвестиций. Фактически это даст правительствам государств-членов большую свободу действий в принятии решений по различным проектам, в том числе тем, что традиционно согласовывались с Брюсселем на уровне местных органов власти.
Ранее правительство Испании предложило вдвое увеличить бюджет Евросоюза для финансирования обороны, экологического и цифрового перехода, а также для повышения конкурентоспособности Европы перед Китаем и США. Предложение Испании может столкнуться с сопротивлением стран, выступающих за жесткую бюджетную дисциплину, таких как Нидерланды и Австрия. Ключевым фактором станут предстоящие 23 февраля выборы в Германии: позиция Берлина во многом определит будущее финансирования ЕС, пишет издание.
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