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ЕР запускает проект "СВОй бизнес" для участников спецоперации - РИА Новости, 11.02.2025
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09:19 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/er-1998541056.html
ЕР запускает проект "СВОй бизнес" для участников спецоперации
ЕР запускает проект "СВОй бизнес" для участников спецоперации - РИА Новости, 11.02.2025
ЕР запускает проект "СВОй бизнес" для участников спецоперации
Партия "Единая Россия", общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" и корпорация МСП запускают федеральный... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:19:00+03:00
2025-02-11T09:19:00+03:00
экономика
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россия
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александр калинин
павел малков
единая россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия", общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" и корпорация МСП запускают федеральный проект "СВОй бизнес" для участников специальной военной операции и членов их семей, они получат опыт развития предпринимательского дела, сообщила пресс-служба партии. "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП запускают федеральный проект "СВОй бизнес" для участников спецоперации и членов их семей. Участники проекта получат опыт развития предпринимательского дела", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что программы обучения проекта "СВОй бизнес" пройдут на площадках штабов общественной поддержки "Единой России" в марте-апреле 2025 года в четырех пилотных регионах. "К ним привлекут действующих успешных предпринимателей, принимавших участие в специальной военной операции. Они поделятся опытом создания и развития предпринимательского дела, выступят наставниками для ветеранов по созданию и выстраиванию бизнеса", - обратили внимание в "Единой России". Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев по итогам заседания общественного совета партпроекта "Предпринимательство" отметил, что в рамках проекта будет проводить образовательные модули для участников СВО, членов их семей, жителей новых регионов по основам предпринимательства. "Планируется, что в обучающей программе смогут принять участие не менее 500 человек в год. Наша задача - создать понятные, доступные, простые образовательные блоки. Каждый участник проекта "СВОй бизнес" получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников", - приводит пресс-служба слова Якушева. Проект "СВОй бизнес" направлен на адаптацию участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей к гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса, сообщил председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Предпринимательство", президент "Опоры России" Александр Калинин. "Все доступные меры поддержки, которыми смогут воспользоваться участники проекта, будут упакованы в единую услугу. Получая ее, они будут иметь доступ к специально разработанным обучающим бизнес-курсам, финансовым инструментам, включая социальные контракты и гранты для открывающих свое дело, льготные кредитные программы и микрозаймы от государственных МФО, гарантии и поручительства для привлечения средств в банках. Единая услуга будет предоставляться на Цифровой платформе МСП.РФ", — цитирует пресс-служба слова председателя комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", губернатора Рязанской области Павла Малкова. В ЕР уточнили, что организацию проведения и координацию обучающей программы "СВОй бизнес" возьмет на себя Корпорация МСП, её специалисты постоянно будут на связи с ветеранами и их семьями, помогут решать необходимые вопросы на каждом этапе ведения своего дела. "Мы будем помогать участникам проекта всем необходимым. Это образовательная, методологическая и юридическая поддержка по вопросам открытия и развития своего бизнеса ветеранами СВО. Корпорация МСП также обеспечит доступ к полному комплексу инструментов развития бизнеса, в том числе через цифровую платформу МСП.РФ. Наши специалисты обладают широкой экспертизой в вопросах поддержки предпринимателей, которой в полном объеме смогут пользоваться ветераны СВО", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Координатор федерального партийного проекта "Предпринимательство", депутат Госдумы Альфия Когогина подчеркнула важность реализации конкретных целей по развитию предпринимательства. "Президент поставил задачу обеспечить опережающий рост сектора МСП в сравнении с ВВП, увеличить минимум в семь раз выручку малых технологических компаний, создать достаточную промышленную инфраструктуру для индустриального малого и среднего бизнеса. Задача партийного проекта — способствовать реализации национальных целей", — цитирует пресс-служба Когогину.
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экономика, рязанская область, россия, владимир якушев, александр калинин, павел малков, единая россия, корпорация мсп, госдума рф
Экономика, Рязанская область, Россия, Владимир Якушев, Александр Калинин, Павел Малков, Единая Россия, Корпорация МСП, Госдума РФ
ЕР запускает проект "СВОй бизнес" для участников спецоперации

"Единая Россия", "Опора России" и корпорация МСП запустят проект "СВОй бизнес"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк Логотип "Единой России"
 Логотип Единой России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия", общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" и корпорация МСП запускают федеральный проект "СВОй бизнес" для участников специальной военной операции и членов их семей, они получат опыт развития предпринимательского дела, сообщила пресс-служба партии.
"Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП запускают федеральный проект "СВОй бизнес" для участников спецоперации и членов их семей. Участники проекта получат опыт развития предпринимательского дела", - говорится в пресс-релизе.
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Отмечается, что программы обучения проекта "СВОй бизнес" пройдут на площадках штабов общественной поддержки "Единой России" в марте-апреле 2025 года в четырех пилотных регионах.
"К ним привлекут действующих успешных предпринимателей, принимавших участие в специальной военной операции. Они поделятся опытом создания и развития предпринимательского дела, выступят наставниками для ветеранов по созданию и выстраиванию бизнеса", - обратили внимание в "Единой России".
Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев по итогам заседания общественного совета партпроекта "Предпринимательство" отметил, что в рамках проекта будет проводить образовательные модули для участников СВО, членов их семей, жителей новых регионов по основам предпринимательства.
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"Планируется, что в обучающей программе смогут принять участие не менее 500 человек в год. Наша задача - создать понятные, доступные, простые образовательные блоки. Каждый участник проекта "СВОй бизнес" получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников", - приводит пресс-служба слова Якушева.
Проект "СВОй бизнес" направлен на адаптацию участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей к гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса, сообщил председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Предпринимательство", президент "Опоры России" Александр Калинин.
"Все доступные меры поддержки, которыми смогут воспользоваться участники проекта, будут упакованы в единую услугу. Получая ее, они будут иметь доступ к специально разработанным обучающим бизнес-курсам, финансовым инструментам, включая социальные контракты и гранты для открывающих свое дело, льготные кредитные программы и микрозаймы от государственных МФО, гарантии и поручительства для привлечения средств в банках. Единая услуга будет предоставляться на Цифровой платформе МСП.РФ", — цитирует пресс-служба слова председателя комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", губернатора Рязанской области Павла Малкова.
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В ЕР уточнили, что организацию проведения и координацию обучающей программы "СВОй бизнес" возьмет на себя Корпорация МСП, её специалисты постоянно будут на связи с ветеранами и их семьями, помогут решать необходимые вопросы на каждом этапе ведения своего дела.
"Мы будем помогать участникам проекта всем необходимым. Это образовательная, методологическая и юридическая поддержка по вопросам открытия и развития своего бизнеса ветеранами СВО. Корпорация МСП также обеспечит доступ к полному комплексу инструментов развития бизнеса, в том числе через цифровую платформу МСП.РФ. Наши специалисты обладают широкой экспертизой в вопросах поддержки предпринимателей, которой в полном объеме смогут пользоваться ветераны СВО", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Координатор федерального партийного проекта "Предпринимательство", депутат Госдумы Альфия Когогина подчеркнула важность реализации конкретных целей по развитию предпринимательства.
"Президент поставил задачу обеспечить опережающий рост сектора МСП в сравнении с ВВП, увеличить минимум в семь раз выручку малых технологических компаний, создать достаточную промышленную инфраструктуру для индустриального малого и среднего бизнеса. Задача партийного проекта — способствовать реализации национальных целей", — цитирует пресс-служба Когогину.
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