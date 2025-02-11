https://ria.ru/20250211/ekspert-1998567738.html

Эксперт рассказал о противоречиях Трампа и ЕС по Украине

Эксперт рассказал о противоречиях Трампа и ЕС по Украине - РИА Новости, 11.02.2025

Эксперт рассказал о противоречиях Трампа и ЕС по Украине

Противоречия команды нового президента США Дональда Трампа и Евросоюза по Украине нарастают, стороны постараются сгладить их на Мюнхенской конференции по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:07:00+03:00

2025-02-11T11:07:00+03:00

2025-02-11T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Противоречия команды нового президента США Дональда Трампа и Евросоюза по Украине нарастают, стороны постараются сгладить их на Мюнхенской конференции по безопасности, но пока сложно сказать, насколько это реально, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Ранее британская газета Telegraph сообщила, что администрация Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников. По данным газеты, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над планом. Келлог заявил, что он будет выяснять мнения о форме, которую должен принять план, и какой вклад могут внести в мирный процесс правительства других стран. "Американцы (при разработке мирного плана) не ожидали, что Украина поведет себя по-фрондерски… А ее позиция проистекает из того, что Европа готова взять на себя роль, которую в этом конфликте ранее играли США. И если Трамп думал, что стоит ему только где-то как-то перекрыть, и Украина возьмет под козырек, то этого не получается. И причина этого именно в европейских союзниках, потому что вроде бы они готовы заменить Дядю Сэма и антироссийскую направленность Киева всячески готовы поддерживать", - считает Васильев. В свою очередь, Штаты пытаются давить на страны Европы, чтобы они увеличивали военные расходы, продолжил эксперт. "Это тоже попытка оказать давление на Европу, чтобы Европа взяла под козырек и оказала давление на Киев", - выразил мнение Васильев. По его оценке, пока не ясно, в какой мере Европа готова взять на себя все расходы на Украину, которые раньше несли США. "Что стоит за этим фрондерством Евросоюза, пока не ясно - это просто какая-то поза или они действительно готовы на расходы. Возможно, это попытаются утрясти на Мюнхенской конференции, но опять же непонятно, насколько это реально. Американцы тоже могут попытаться сбросить "всю Украину" на Европу - пусть Европа сама решает. Хочет воевать - пусть воюет, хочет поставлять (оружие - ред.) - пусть поставляет", - сказал Васильев. В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7. Глава форума Кристоф Хойсген заявил, что в рамках конференции будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250210/kellog-1998512616.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994937827.html

https://ria.ru/20250113/tramp-1993455938.html

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