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Глава Рособрнадзора прокомментировал предложения по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 11.02.2025
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15:27 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ege-1998648374.html
Глава Рособрнадзора прокомментировал предложения по совершенствованию ЕГЭ
Глава Рособрнадзора прокомментировал предложения по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 11.02.2025
Глава Рособрнадзора прокомментировал предложения по совершенствованию ЕГЭ
Не все российские субъекты имеют равные условия для внедрения усовершенствований в правила проведения ЕГЭ, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:27:00+03:00
2025-02-11T15:27:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Не все российские субъекты имеют равные условия для внедрения усовершенствований в правила проведения ЕГЭ, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. "Все предложения по совершенствованию (ЕГЭ - ред.) тоже принимаем и по мере возможности внедряем. Но надо понимать, что не все субъекты у нас имеют равные условия. Экзамен все-таки у нас единый, и он должен быть, по условиям в том числе, одинаковым для всех", - сказал Музаев во время пленарного часа "О разработке стратегии развития образования в РФ" в Государственной Думе Ранее он заявлял, что Рособрнадзор открыт для диалога по развитию ЕГЭ, если есть интересные предложения и решения. Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20250210/ege-1998460133.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Глава Рособрнадзора прокомментировал предложения по совершенствованию ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: не все субъекты имеют равные условия для реформы ЕГЭ

© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель Рособрнадзора Анзор Музаев
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Не все российские субъекты имеют равные условия для внедрения усовершенствований в правила проведения ЕГЭ, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"Все предложения по совершенствованию (ЕГЭ - ред.) тоже принимаем и по мере возможности внедряем. Но надо понимать, что не все субъекты у нас имеют равные условия. Экзамен все-таки у нас единый, и он должен быть, по условиям в том числе, одинаковым для всех", - сказал Музаев во время пленарного часа "О разработке стратегии развития образования в РФ" в Государственной Думе
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ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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