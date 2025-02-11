https://ria.ru/20250211/ege-1998648374.html

Глава Рособрнадзора прокомментировал предложения по совершенствованию ЕГЭ

Глава Рособрнадзора прокомментировал предложения по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 11.02.2025

Глава Рособрнадзора прокомментировал предложения по совершенствованию ЕГЭ

Не все российские субъекты имеют равные условия для внедрения усовершенствований в правила проведения ЕГЭ, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:27:00+03:00

2025-02-11T15:27:00+03:00

2025-02-11T15:27:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Не все российские субъекты имеют равные условия для внедрения усовершенствований в правила проведения ЕГЭ, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. "Все предложения по совершенствованию (ЕГЭ - ред.) тоже принимаем и по мере возможности внедряем. Но надо понимать, что не все субъекты у нас имеют равные условия. Экзамен все-таки у нас единый, и он должен быть, по условиям в том числе, одинаковым для всех", - сказал Музаев во время пленарного часа "О разработке стратегии развития образования в РФ" в Государственной Думе Ранее он заявлял, что Рособрнадзор открыт для диалога по развитию ЕГЭ, если есть интересные предложения и решения. Рособрнадзор и Минпросвещения РФ утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025 год, основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20250210/ege-1998460133.html

https://ria.ru/20250113/ege-1993474252.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)