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Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья

Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья - РИА Новости, 11.02.2025

Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:22:00+03:00

2025-02-11T12:22:00+03:00

2025-02-11T12:38:00+03:00

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приморский край

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сергей ефремов

владимир путин

вооруженные силы украины

олег кожемяко

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Ефремову Сергею Викторовичу - вице-губернатору Приморского края - заместителю председателя правительства Приморского края (посмертно)", - говорится в документе.Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" - Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".

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Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о желании вернуться домой Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, погибший в Курской области при выполнении боевой задачи, надеялся вскоре вернуться домой, об этом он рассказал РИА Новости за несколько дней до своей гибели. 2025-02-11T12:22 true PT0M32S

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Ольга Фомченкова

россия, приморский край, безопасность, сергей ефремов, владимир путин, вооруженные силы украины, олег кожемяко, курская область