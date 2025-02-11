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Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 11.02.2025 (обновлено: 12:38 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/efremov-1998588419.html
Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья
Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья - РИА Новости, 11.02.2025
Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:22:00+03:00
2025-02-11T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
приморский край
безопасность
сергей ефремов
владимир путин
вооруженные силы украины
олег кожемяко
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Ефремову Сергею Викторовичу - вице-губернатору Приморского края - заместителю председателя правительства Приморского края (посмертно)", - говорится в документе.Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" - Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html
россия
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Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о желании вернуться домой
Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, погибший в Курской области при выполнении боевой задачи, надеялся вскоре вернуться домой, об этом он рассказал РИА Новости за несколько дней до своей гибели.
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россия, приморский край, безопасность, сергей ефремов, владимир путин, вооруженные силы украины, олег кожемяко, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Приморский край, Безопасность, Сергей Ефремов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Олег Кожемяко, Курская область
Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья

Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Ефремову Сергею Викторовичу - вице-губернатору Приморского края - заместителю председателя правительства Приморского края (посмертно)", - говорится в документе.
Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Вместе с ним погибли сотрудник регионального главка МЧС Иваровский и еще один боец отряда "Тигр" - Дмитриев. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Путин посмертно наградил орденами Мужества двух бойцов отряда "Тигр"
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПриморский крайБезопасностьСергей ЕфремовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОлег КожемякоКурская область
 
 
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