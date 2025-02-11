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Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России - РИА Новости, 11.02.2025
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04:21 11.02.2025 (обновлено: 09:38 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/efremov-1998522871.html
Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России
Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России - РИА Новости, 11.02.2025
Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России
Вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, погибшему в Курской области, присвоили звание Героя России посмертно, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:21:00+03:00
2025-02-11T09:38:00+03:00
россия
курская область
приморский край
сергей ефремов
олег кожемяко
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, погибшему в Курской области, присвоили звание Героя России посмертно, сообщил губернатор Олег Кожемяко."Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена "Золотая звезда", — рассказал он на церемонии прощания с погибшими во Владивостоке. Высокими государственными наградами также отметили погибших вместе с Ефремовым сотрудника регионального главка МЧС Александра Иваровского и бойца отряда "Тигр" Сергея Дмитриева.Кожемяко сообщал, что они погибли, выполняя боевые задачи в Курской области. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.Ефремов минувшим летом вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении. За свой вклад в службу его удостоили наград, в том числе Георгиевского креста, а также званий "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998216384.html
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россия, курская область, приморский край, сергей ефремов, олег кожемяко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Приморский край, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России

Кожемяко: вице-губернатору Ефремову присвоили звание Героя России посмертно

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим командиром добровольческого батальона "Тигр", вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым во Владивостоке. 11 февраля 2025
Церемония прощания с бывшим командиром добровольческого батальона Тигр, вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым во Владивостоке. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Церемония прощания с бывшим командиром добровольческого батальона "Тигр", вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым во Владивостоке. 11 февраля 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, погибшему в Курской области, присвоили звание Героя России посмертно, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена "Золотая звезда", — рассказал он на церемонии прощания с погибшими во Владивостоке.
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Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона.

Высокими государственными наградами также отметили погибших вместе с Ефремовым сотрудника регионального главка МЧС Александра Иваровского и бойца отряда "Тигр" Сергея Дмитриева.
Кожемяко сообщал, что они погибли, выполняя боевые задачи в Курской области. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.
Ефремов минувшим летом вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении. За свой вклад в службу его удостоили наград, в том числе Георгиевского креста, а также званий "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
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