https://ria.ru/20250211/efremov-1998522871.html

Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России

Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России - РИА Новости, 11.02.2025

Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России

Вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, погибшему в Курской области, присвоили звание Героя России посмертно, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:21:00+03:00

2025-02-11T04:21:00+03:00

2025-02-11T09:38:00+03:00

россия

курская область

приморский край

сергей ефремов

олег кожемяко

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, погибшему в Курской области, присвоили звание Героя России посмертно, сообщил губернатор Олег Кожемяко."Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена "Золотая звезда", — рассказал он на церемонии прощания с погибшими во Владивостоке. Высокими государственными наградами также отметили погибших вместе с Ефремовым сотрудника регионального главка МЧС Александра Иваровского и бойца отряда "Тигр" Сергея Дмитриева.Кожемяко сообщал, что они погибли, выполняя боевые задачи в Курской области. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.Ефремов минувшим летом вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении. За свой вклад в службу его удостоили наград, в том числе Георгиевского креста, а также званий "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".

https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998216384.html

https://ria.ru/20250203/efremov-1996943014.html

россия

курская область

приморский край

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россия, курская область, приморский край, сергей ефремов, олег кожемяко, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины