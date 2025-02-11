Погибшему вице-губернатору Приморья Ефремову присвоили звание Героя России
Кожемяко: вице-губернатору Ефремову присвоили звание Героя России посмертно
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим командиром добровольческого батальона "Тигр", вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым во Владивостоке. 11 февраля 2025
Церемония прощания с бывшим командиром добровольческого батальона "Тигр", вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым во Владивостоке. 11 февраля 2025
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, погибшему в Курской области, присвоили звание Героя России посмертно, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена "Золотая звезда", — рассказал он на церемонии прощания с погибшими во Владивостоке.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона.
Высокими государственными наградами также отметили погибших вместе с Ефремовым сотрудника регионального главка МЧС Александра Иваровского и бойца отряда "Тигр" Сергея Дмитриева.
Кожемяко сообщал, что они погибли, выполняя боевые задачи в Курской области. В воскресенье военный борт доставил в Приморье их тела.
Ефремов минувшим летом вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на Курском направлении. За свой вклад в службу его удостоили наград, в том числе Георгиевского креста, а также званий "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".