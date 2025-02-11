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Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят образовательный комплекс - РИА Новости, 11.02.2025
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14:14 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/efimov-1998577008.html
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят образовательный комплекс
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят образовательный комплекс - РИА Новости, 11.02.2025
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят образовательный комплекс
В районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы инвестор построит образовательный комплекс на 3 тысячи учащихся, Москомархитектура внесла соответствующие изменения... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:14:00+03:00
2025-02-11T14:14:00+03:00
москва
москворечье-сабурово
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы инвестор построит образовательный комплекс на 3 тысячи учащихся, Москомархитектура внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Образовательный комплекс на 3 тысячи учащихся со спортивным ядром появится на юге столицы. В состав комплекса войдет школа на 2,5 тысячи мест и детский сад на 500 воспитанников. Для строительства этих объектов внесены изменения в ПЗЗ для территориальной зоны площадью 4,7 гектара. Рядом с комплексом на участке площадью около 1,2 гектара создадут спортивное ядро. После завершения строительства объекты передадут городу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, Строительство образовательного комплекса площадью более 40 тысяч квадратных метров предусмотрено в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта на территории между 1-м и 2-м Котляковскими переулками, а также Котляковской улицей. Учреждение станет одним из самых больших в районе Москворечье-Сабурово. В его состав войдет стадион с беговыми дорожками, площадками для игры в футбол, волейбол и теннис.С 2022 года Москва предоставила предпринимателям для масштабных инвестиционных проектов около 700 гектаров земли без торгов, говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
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москва, москворечье-сабурово, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Москва, Москворечье-Сабурово, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят образовательный комплекс

Ефимов: на юге Москвы построят образовательный комплекс со спортивным ядром

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы инвестор построит образовательный комплекс на 3 тысячи учащихся, Москомархитектура внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Образовательный комплекс на 3 тысячи учащихся со спортивным ядром появится на юге столицы. В состав комплекса войдет школа на 2,5 тысячи мест и детский сад на 500 воспитанников. Для строительства этих объектов внесены изменения в ПЗЗ для территориальной зоны площадью 4,7 гектара. Рядом с комплексом на участке площадью около 1,2 гектара создадут спортивное ядро. После завершения строительства объекты передадут городу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, Строительство образовательного комплекса площадью более 40 тысяч квадратных метров предусмотрено в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта на территории между 1-м и 2-м Котляковскими переулками, а также Котляковской улицей. Учреждение станет одним из самых больших в районе Москворечье-Сабурово. В его состав войдет стадион с беговыми дорожками, площадками для игры в футбол, волейбол и теннис.
С 2022 года Москва предоставила предпринимателям для масштабных инвестиционных проектов около 700 гектаров земли без торгов, говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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МоскваМоскворечье-СабуровоВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинМоскомархитектураГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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