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Посол России: Индонезия может направить наблюдателей на учения "Запад-2025" - РИА Новости, 11.02.2025
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09:44 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/dzhakarta-1998546857.html
Посол России: Индонезия может направить наблюдателей на учения "Запад-2025"
Посол России: Индонезия может направить наблюдателей на учения "Запад-2025" - РИА Новости, 11.02.2025
Посол России: Индонезия может направить наблюдателей на учения "Запад-2025"
Джакарта могла бы направить наблюдателей на военные учения "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, но пока решения об участии нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:44:00+03:00
2025-02-11T09:44:00+03:00
индонезия
джакарта
в мире
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Джакарта могла бы направить наблюдателей на военные учения "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, но пока решения об участии нет, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Министерство обороны пока не публиковало информацию о нашем участии в учениях "Запад-2025". Думаю, что в прошлом месяце было заявлено о намерении. Но пока объявлений об участии не было. Если такое решение будет, то принять участие могли бы наблюдатели в рамках церемонии или парада", - сказал Тавареш в интервью агентству. Ранее Индонезия обсудила с Россией сотрудничество в сфере обороны, в том числе поставки оборонной техники и участие в военных учениях "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, следует из релиза, которое в конце января разместило индонезийское министерство обороны. Посольство РФ в Джакарте подтвердило РИА Новости, что Индонезию действительно пригласили принять участие в учениях - Джакарта может прислать туда как подразделения, так и наблюдателей.
https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html
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индонезия, джакарта, в мире, армия
Индонезия, Джакарта, В мире, Армия
Посол России: Индонезия может направить наблюдателей на учения "Запад-2025"

Посол Тавареш: Джакарта могла бы направить наблюдателей на учения "Запад-2025"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Джакарта могла бы направить наблюдателей на военные учения "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, но пока решения об участии нет, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш.
"Министерство обороны пока не публиковало информацию о нашем участии в учениях "Запад-2025". Думаю, что в прошлом месяце было заявлено о намерении. Но пока объявлений об участии не было. Если такое решение будет, то принять участие могли бы наблюдатели в рамках церемонии или парада", - сказал Тавареш в интервью агентству.
Ранее Индонезия обсудила с Россией сотрудничество в сфере обороны, в том числе поставки оборонной техники и участие в военных учениях "Запад-2025", которые проводят РФ и Белоруссия, следует из релиза, которое в конце января разместило индонезийское министерство обороны. Посольство РФ в Джакарте подтвердило РИА Новости, что Индонезию действительно пригласили принять участие в учениях - Джакарта может прислать туда как подразделения, так и наблюдателей.
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере ПВО
5 февраля, 16:42
 
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