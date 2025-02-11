В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО
KMZ испытал партию модернизированных с учетом СВО двигателей для бронетехники
© Фото : КМЗМодернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны
© Фото : КМЗ
Модернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) успешно испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей тяжелой бронетехники с учетом замечаний после эксплуатации в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе предприятия.
© Фото : КМЗМодернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны
© Фото : КМЗ
Модернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны
"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" провел испытания дизельных двигателей боевой техники УТД-20, В-84, В-46, Д-12. Первая в этом году крупная партия двигателей успешно прошла испытания с учетом замечаний во время эксплуатации в зоне СВО. Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах", - сказал официальный представитель предприятия.
"Кингисеппский машиностроительный завод" осуществляет комплекс услуг для обеспечения гарантированной и бесперебойной работы дизельных агрегатов гражданского и военного назначения. Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием дизельных двигателей и является головным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов по капитальному ремонту дизельных двигателей для инженерной техники.
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