https://ria.ru/20250211/dvigateli-1998541292.html

В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО

В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО - РИА Новости, 11.02.2025

В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) успешно испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей тяжелой бронетехники с... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:17:00+03:00

2025-02-11T09:17:00+03:00

2025-02-11T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

т-72б

зрк с-300

kmz (кингисеппский машиностроительный завод)

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) успешно испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей тяжелой бронетехники с учетом замечаний после эксплуатации в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе предприятия. Этими двигателями будут оснащены боевые машины пехоты, боевые машины десанта, комплексы ПВО "ОСА", самоходные артиллерийские установки 2C7М "Малка", артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-72Б, тягачи для зенитной системы С-300, MA3-543 и другие. "Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" провел испытания дизельных двигателей боевой техники УТД-20, В-84, В-46, Д-12. Первая в этом году крупная партия двигателей успешно прошла испытания с учетом замечаний во время эксплуатации в зоне СВО. Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах", - сказал официальный представитель предприятия."Кингисеппский машиностроительный завод" осуществляет комплекс услуг для обеспечения гарантированной и бесперебойной работы дизельных агрегатов гражданского и военного назначения. Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием дизельных двигателей и является головным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов по капитальному ремонту дизельных двигателей для инженерной техники.

https://ria.ru/20241122/bronetekhnika-1985103811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, т-72б, зрк с-300, kmz (кингисеппский машиностроительный завод), россия