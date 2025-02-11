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В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО - РИА Новости, 11.02.2025
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09:17 11.02.2025 (обновлено: 09:30 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/dvigateli-1998541292.html
В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО
В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО - РИА Новости, 11.02.2025
В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) успешно испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей тяжелой бронетехники с... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:17:00+03:00
2025-02-11T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
т-72б
зрк с-300
kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) успешно испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей тяжелой бронетехники с учетом замечаний после эксплуатации в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе предприятия. Этими двигателями будут оснащены боевые машины пехоты, боевые машины десанта, комплексы ПВО "ОСА", самоходные артиллерийские установки 2C7М "Малка", артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-72Б, тягачи для зенитной системы С-300, MA3-543 и другие. "Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" провел испытания дизельных двигателей боевой техники УТД-20, В-84, В-46, Д-12. Первая в этом году крупная партия двигателей успешно прошла испытания с учетом замечаний во время эксплуатации в зоне СВО. Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах", - сказал официальный представитель предприятия."Кингисеппский машиностроительный завод" осуществляет комплекс услуг для обеспечения гарантированной и бесперебойной работы дизельных агрегатов гражданского и военного назначения. Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием дизельных двигателей и является головным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов по капитальному ремонту дизельных двигателей для инженерной техники.
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безопасность, технологии, т-72б, зрк с-300, kmz (кингисеппский машиностроительный завод), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Т-72Б, ЗРК С-300, KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), Россия
В России модернизировали двигатели для бронетехники с учетом опыта СВО

KMZ испытал партию модернизированных с учетом СВО двигателей для бронетехники

© Фото : КМЗМодернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны
Модернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : КМЗ
Модернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (KMZ) успешно испытал первую в 2025 году крупную партию двигателей тяжелой бронетехники с учетом замечаний после эксплуатации в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе предприятия.
Этими двигателями будут оснащены боевые машины пехоты, боевые машины десанта, комплексы ПВО "ОСА", самоходные артиллерийские установки 2C7М "Малка", артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-72Б, тягачи для зенитной системы С-300, MA3-543 и другие.
© Фото : КМЗМодернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны
Модернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : КМЗ
Модернизированные с учетом СВО двигатели для бронетехники успешно испытаны
"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" провел испытания дизельных двигателей боевой техники УТД-20, В-84, В-46, Д-12. Первая в этом году крупная партия двигателей успешно прошла испытания с учетом замечаний во время эксплуатации в зоне СВО. Двигатели достигли максимальных оборотов на испытательных стендах", - сказал официальный представитель предприятия.
"Кингисеппский машиностроительный завод" осуществляет комплекс услуг для обеспечения гарантированной и бесперебойной работы дизельных агрегатов гражданского и военного назначения. Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием дизельных двигателей и является головным исполнителем ряда государственных оборонных контрактов по капитальному ремонту дизельных двигателей для инженерной техники.
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