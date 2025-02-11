https://ria.ru/20250211/dtp-1998687176.html

В Нижнем Новгороде таксист попал в ДТП из-за нападения пассажира

В Нижнем Новгороде таксист попал в ДТП из-за нападения пассажира - РИА Новости, 11.02.2025

В Нижнем Новгороде таксист попал в ДТП из-за нападения пассажира

Пассажир избил водителя такси в Нижнем Новгороде во время движения, в результате автомобиль попал в аварию, сообщила региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:31:00+03:00

2025-02-11T17:31:00+03:00

2025-02-11T17:43:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Пассажир избил водителя такси в Нижнем Новгороде во время движения, в результате автомобиль попал в аварию, сообщила региональная трудовая инспекция. "Восьмого февраля в 01.50 водитель такси ООО "Яндекс.такси" был избит неизвестным во время движения автомобиля, в результате чего произошло ДТП", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель "получил ушибленную рану слизистой оболочки нижней губы и неполный вывих зубов". Это не первое нападение на таксиста в Нижнем Новгороде. Ранее МВД региона сообщало, что 20 января в полицию поступило заявление от 47-летнего водителя такси о факте нападения на него пассажира в салоне автомобиля во время поездки из Автозаводского в Канавинский район Нижнего Новгорода. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20241210/volgograd-1988324918.html

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происшествия, нижний новгород, россия, дтп