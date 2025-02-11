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В Красноярском крае девятиклассников учат работать с дронами - РИА Новости, 11.02.2025
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13:16 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/drony-1998606312.html
В Красноярском крае девятиклассников учат работать с дронами
В Красноярском крае девятиклассников учат работать с дронами - РИА Новости, 11.02.2025
В Красноярском крае девятиклассников учат работать с дронами
Ученики девятых классов из трех городов Красноярского края узнали историю появления и развития беспилотных летательных аппаратов и учились работе с дронами на... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:16:00+03:00
2025-02-11T13:16:00+03:00
красноярский край
дроны
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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Ученики девятых классов из трех городов Красноярского края узнали историю появления и развития беспилотных летательных аппаратов и учились работе с дронами на практике, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона. "Девятиклассники из Дивногорска, Красноярска и Ачинска стали участниками практического семинара по управлению дронами. Педагоги Дивногорского техникума лесных технологий прочитали ребятам лекцию об истории развития беспилотной авиации, показали различные модели БПЛА, а кульминацией встречи стала возможность попробовать себя в роли оператора современных всевидящих устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что под руководством опытных наставников школьники отрабатывали различные элементы полёта: учились взлетать и совершать посадку как в ручном, так и в автоматическом режиме. Планируется, что такие практические семинары сотрудники Дивногорского техникума лесных технологий будут проводить регулярно. А также будут выезжать в территории, где расскажут школьникам о перспективах новой востребованной профессии. "Сегодня отрасль беспилотной авиации активно развивается, дроны используют специалисты в различных сферах, в том числе в лесном хозяйстве. Подготовка кадров по управлению БПЛА – часть национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нам важно заинтересовывать этим направлением ребят со школьной скамьи, для этого мы даем им возможность на практике попробовать себя в роли оператора дронов, которые, кстати, изготавливают в нашем крае", — сказала директор Дивногорского техникума лесных технологий Ольга Сквознякова. Поступить в учебное заведение могут выпускники девятых классов. Сертификаты, которые получают школьники после участия в практических семинарах техникума, будут учтены при зачислении. Также здесь можно пройти профессиональное обучение в рамках дополнительного образования, более 300 человек уже получили свидетельства по профессии "Оператор БПЛА". Телефон для уточнения информации по поступлению: 8 (39141) 3-85-25.
https://ria.ru/20250211/krasnoyarsk-1998595697.html
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красноярский край, дроны
Красноярский край, дроны
В Красноярском крае девятиклассников учат работать с дронами

Школьники из трех городов Красноярского края проходят семинар по работе с БпЛА

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Ученики девятых классов из трех городов Красноярского края узнали историю появления и развития беспилотных летательных аппаратов и учились работе с дронами на практике, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона.
"Девятиклассники из Дивногорска, Красноярска и Ачинска стали участниками практического семинара по управлению дронами. Педагоги Дивногорского техникума лесных технологий прочитали ребятам лекцию об истории развития беспилотной авиации, показали различные модели БПЛА, а кульминацией встречи стала возможность попробовать себя в роли оператора современных всевидящих устройств", - говорится в сообщении.
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Планы развития опорных красноярских городов появились на их сайтах
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Отмечается, что под руководством опытных наставников школьники отрабатывали различные элементы полёта: учились взлетать и совершать посадку как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Планируется, что такие практические семинары сотрудники Дивногорского техникума лесных технологий будут проводить регулярно. А также будут выезжать в территории, где расскажут школьникам о перспективах новой востребованной профессии.
"Сегодня отрасль беспилотной авиации активно развивается, дроны используют специалисты в различных сферах, в том числе в лесном хозяйстве. Подготовка кадров по управлению БПЛА – часть национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Нам важно заинтересовывать этим направлением ребят со школьной скамьи, для этого мы даем им возможность на практике попробовать себя в роли оператора дронов, которые, кстати, изготавливают в нашем крае", — сказала директор Дивногорского техникума лесных технологий Ольга Сквознякова.
Поступить в учебное заведение могут выпускники девятых классов. Сертификаты, которые получают школьники после участия в практических семинарах техникума, будут учтены при зачислении. Также здесь можно пройти профессиональное обучение в рамках дополнительного образования, более 300 человек уже получили свидетельства по профессии "Оператор БПЛА". Телефон для уточнения информации по поступлению: 8 (39141) 3-85-25.
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