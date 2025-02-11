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Появились подробности по делу о теракте в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 11.02.2025
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11:23 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/domodedovo-1998571920.html
Появились подробности по делу о теракте в аэропорту Домодедово
Появились подробности по делу о теракте в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 11.02.2025
Появились подробности по делу о теракте в аэропорту Домодедово
Приговоренный к пожизненному сроку по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" Ислам Яндиев был поставлен на профилактический учет в СИЗО, где... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:23:00+03:00
2025-02-11T11:23:00+03:00
происшествия
россия
доку умаров
домодедово (аэропорт)
лефортово
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Приговоренный к пожизненному сроку по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" Ислам Яндиев был поставлен на профилактический учет в СИЗО, где находился во время судебного процесса, как склонный к нападению на представителей администрации и других правоохранительный органов, побегу и захвату заложников, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Террорист-смертник 24 января 2011 года привел в действие взрывное устройство в зале прилета международных авиалиний аэропорта "Домодедово". По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* Доку Умаровым. В результате теракта погибли 37 и пострадали 172 человека. По делу осуждены несколько человек. Согласно данным из личного дела, которые опубликованы в судебном решении, Яндиев был поставлен на учет в СИЗО "Лефортово" в 2011 году как лицо, склонное к членовредительству. В другом СИЗО, куда он был переведен в 2012 году, он был признан склонным к нападению на сотрудников администрации учреждения и побегу, а в 2014 году в личное дело добавили информацию о нем как о склонном к захвату заложников.*Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, россия, доку умаров, домодедово (аэропорт), лефортово
Происшествия, Россия, Доку Умаров, Домодедово (аэропорт), Лефортово
Появились подробности по делу о теракте в аэропорту Домодедово

Осужденный по делу о теракте в Домодедово признан склонным к захвату заложников

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в аэропорту "Домодедово"
Заседание суда по делу о теракте в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Заседание суда по делу о теракте в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Приговоренный к пожизненному сроку по делу о теракте в московском аэропорту "Домодедово" Ислам Яндиев был поставлен на профилактический учет в СИЗО, где находился во время судебного процесса, как склонный к нападению на представителей администрации и других правоохранительный органов, побегу и захвату заложников, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Террорист-смертник 24 января 2011 года привел в действие взрывное устройство в зале прилета международных авиалиний аэропорта "Домодедово". По версии следствия, теракт был организован лидером преступной организации "Имарат Кавказ"* Доку Умаровым. В результате теракта погибли 37 и пострадали 172 человека. По делу осуждены несколько человек.
Согласно данным из личного дела, которые опубликованы в судебном решении, Яндиев был поставлен на учет в СИЗО "Лефортово" в 2011 году как лицо, склонное к членовредительству. В другом СИЗО, куда он был переведен в 2012 году, он был признан склонным к нападению на сотрудников администрации учреждения и побегу, а в 2014 году в личное дело добавили информацию о нем как о склонном к захвату заложников.
*Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияРоссияДоку УмаровДомодедово (аэропорт)Лефортово
 
 
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