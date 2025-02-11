https://ria.ru/20250211/dollar-1998615133.html

Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара

Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара - РИА Новости, 11.02.2025

Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара

Россияне ожидают, что курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей, в среднем, согласно прогнозу граждан РФ, через три месяца доллар... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:49:00+03:00

2025-02-11T13:49:00+03:00

2025-02-11T13:49:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

вциом

центральный банк рф (цб рф)

курс доллара

курс рубля

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986633461_0:170:2934:1820_1920x0_80_0_0_b1b6db6198b5d126386c65c9b4959bbb.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россияне ожидают, что курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей, в среднем, согласно прогнозу граждан РФ, через три месяца доллар будет стоить 109 рублей, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Более половины из опрошенных россиян (61%) смогли предположить, сколько будет стоит один доллар США через три месяца, прогноз на год смогли сделать 49% респондентов, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Средняя стоимость доллара, по прогнозам тех, кто назвал конкретную сумму, через три месяца составит 109 рублей, а через год, зимой 2026 года, вырастет до 114 рублей. Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов назвал подход россиян к прогнозированию курса доллара к рублю "защитным пессимизмом". "Во-первых, сегодня мы фиксируем "дельту", когда более долгосрочный прогноз на 5 рублей, что можно считать заметной величиной, "хуже" краткосрочного. Ранее, даже в кризисные годы, долгосрочные прогнозы оказывались не хуже, а то и лучше краткосрочных. Сегодня таких надежд на восстановление и даже стабилизацию позиций рубля в обозримой перспективе россияне не испытывают", - сказал он, комментируя результаты опроса. Кроме того, Львов отметил, что с 2023 года выросло количество респондентов, которые решаются сделать свой валютный прогноз, что говорит о вовлеченности россиян в "контекст инфляционной повестки и озабоченности ею". Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, 4 февраля 2025 года приближался к отметке в 100 рублей и составил 99,94 рубля. Кроме того, стоимость одного доллара США с 10 по 21 января 2025 года, согласно данным ЦБ, превышала 100 рублей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 января 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250127/rubl-1995603914.html

https://ria.ru/20241227/valyuta-1991640641.html

https://ria.ru/20250102/dollar-1992286881.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, вциом, центральный банк рф (цб рф), курс доллара, курс рубля, россия