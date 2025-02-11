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Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара - РИА Новости, 11.02.2025
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:49 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/dollar-1998615133.html
Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара
Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара - РИА Новости, 11.02.2025
Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара
Россияне ожидают, что курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей, в среднем, согласно прогнозу граждан РФ, через три месяца доллар... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:49:00+03:00
2025-02-11T13:49:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россияне ожидают, что курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей, в среднем, согласно прогнозу граждан РФ, через три месяца доллар будет стоить 109 рублей, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Более половины из опрошенных россиян (61%) смогли предположить, сколько будет стоит один доллар США через три месяца, прогноз на год смогли сделать 49% респондентов, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Средняя стоимость доллара, по прогнозам тех, кто назвал конкретную сумму, через три месяца составит 109 рублей, а через год, зимой 2026 года, вырастет до 114 рублей. Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов назвал подход россиян к прогнозированию курса доллара к рублю "защитным пессимизмом". "Во-первых, сегодня мы фиксируем "дельту", когда более долгосрочный прогноз на 5 рублей, что можно считать заметной величиной, "хуже" краткосрочного. Ранее, даже в кризисные годы, долгосрочные прогнозы оказывались не хуже, а то и лучше краткосрочных. Сегодня таких надежд на восстановление и даже стабилизацию позиций рубля в обозримой перспективе россияне не испытывают", - сказал он, комментируя результаты опроса. Кроме того, Львов отметил, что с 2023 года выросло количество респондентов, которые решаются сделать свой валютный прогноз, что говорит о вовлеченности россиян в "контекст инфляционной повестки и озабоченности ею". Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, 4 февраля 2025 года приближался к отметке в 100 рублей и составил 99,94 рубля. Кроме того, стоимость одного доллара США с 10 по 21 января 2025 года, согласно данным ЦБ, превышала 100 рублей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 января 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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экономика, сша, вциом, центральный банк рф (цб рф), курс доллара, курс рубля, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, США, ВЦИОМ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Курс доллара, Курс рубля, Россия
Опрос показал, что россияне думают о росте курса доллара

ВЦИОМ: россияне ожидают, что доллар через три месяца будет стоить 109 рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло обмена курса валют
Электронное табло обмена курса валют - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россияне ожидают, что курс доллара США весной 2025 года снова перешагнет отметку в 100 рублей, в среднем, согласно прогнозу граждан РФ, через три месяца доллар будет стоить 109 рублей, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Более половины из опрошенных россиян (61%) смогли предположить, сколько будет стоит один доллар США через три месяца, прогноз на год смогли сделать 49% респондентов, согласно результатам опроса ВЦИОМ. Средняя стоимость доллара, по прогнозам тех, кто назвал конкретную сумму, через три месяца составит 109 рублей, а через год, зимой 2026 года, вырастет до 114 рублей.
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27 января, 02:15
Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов назвал подход россиян к прогнозированию курса доллара к рублю "защитным пессимизмом".
"Во-первых, сегодня мы фиксируем "дельту", когда более долгосрочный прогноз на 5 рублей, что можно считать заметной величиной, "хуже" краткосрочного. Ранее, даже в кризисные годы, долгосрочные прогнозы оказывались не хуже, а то и лучше краткосрочных. Сегодня таких надежд на восстановление и даже стабилизацию позиций рубля в обозримой перспективе россияне не испытывают", - сказал он, комментируя результаты опроса.
Кроме того, Львов отметил, что с 2023 года выросло количество респондентов, которые решаются сделать свой валютный прогноз, что говорит о вовлеченности россиян в "контекст инфляционной повестки и озабоченности ею".
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Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 января 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАВЦИОМЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Курс доллараКурс рубляРоссия
 
 
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