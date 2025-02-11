Disney пересматривает политику разнообразия, сообщили СМИ
Disney пересматривает политику разнообразия, равенства и инклюзивности
© AP Photo / Richard DrewЛоготип Walt Disney Company
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Walt Disney Company
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компания Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщает портал Axios со ссылкой на письмо сотрудникам.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. По данным СМИ, за последние недели от политики DEI отказались такие кампании, как Google, Deloitte, которая входит в большую четверку консалтинговых фирм, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart, Ford, Harley Davidson и Tractor Supply.
"Disney меняет свои программы по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), чтобы больше сконцентрироваться на коммерческих результатах... Изменения, пусть и менее серьезные, чем те, которые представили остальные... компании за последние недели, говорят о давлении, с которым сталкиваются бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа", - говорится в публикации портала со ссылкой на письмо, разосланное руководством компании сотрудникам.
По данным Axios, компания с начала финансового года откажется от фактора разнообразия, который влиял на вознаграждение руководителей, заменив его на другой, который будет содержать некоторые концепции старого фактора, однако должен быть больше ориентирован на вклад в коммерческий успех Disney. Кроме того, по информации источников портала, будут внесены изменения в дисклеймеры, которые отображаются перед старыми мультфильмами.
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