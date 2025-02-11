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Всероссийский предпринимательский диктант стартовал на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 11.02.2025
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Твой бизнес
 
13:33 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/diktant-1998612030.html
Всероссийский предпринимательский диктант стартовал на платформе МСП.РФ
Всероссийский предпринимательский диктант стартовал на платформе МСП.РФ - РИА Новости, 11.02.2025
Всероссийский предпринимательский диктант стартовал на платформе МСП.РФ
На цифровой платформе для малого и среднего бизнеса МСП.РФ начался первый Всероссийский предпринимательский диктант, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:33:00+03:00
2025-02-11T13:33:00+03:00
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корпорация мсп
александр исаевич
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На цифровой платформе для малого и среднего бизнеса МСП.РФ начался первый Всероссийский предпринимательский диктант, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Отмечается, что все желающие до конца февраля могут проверить свои знания в области бизнеса и получить персональные рекомендации по развитию предпринимательских навыков. "Всероссийский предпринимательский диктант — это возможность как для действующих, так и для начинающих предпринимателей проверить уровень своих бизнес-знаний. По сути, это своего рода внутренний бизнес-навигатор, который позволяет оценить степень погружения в разные аспекты предпринимательской деятельности. После прохождения теста каждый участник получит рекомендации по дальнейшим возможностям "прокачать" свои навыки и доступ к необходимым для этого инструментам на МСП.РФ", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он добавил, что за три года работы цифровой платформы бизнес-обучение стало одним из самых популярных сервисов, наряду с получением региональных мер поддержки и бесплатной проверкой контрагента. Для участников Всероссийского предпринимательского диктанта эксперты Корпорации МСП подготовили 25 вопросов. Они охватывают различные сферы бизнеса: от трудового и налогового законодательства до финансов и управленческих практик. Цифровая платформа МСП.РФ развивается Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". За три года пользователями платформы стали более 1,1 миллиона россиян.
https://ria.ru/20250211/msb-1998487073.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Бизнес
Всероссийский предпринимательский диктант стартовал на платформе МСП.РФ

Корпорация МСП: Всероссийский предпринимательский диктант стартовал на МСП.РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На цифровой платформе для малого и среднего бизнеса МСП.РФ начался первый Всероссийский предпринимательский диктант, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Отмечается, что все желающие до конца февраля могут проверить свои знания в области бизнеса и получить персональные рекомендации по развитию предпринимательских навыков.
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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09:00
"Всероссийский предпринимательский диктант — это возможность как для действующих, так и для начинающих предпринимателей проверить уровень своих бизнес-знаний. По сути, это своего рода внутренний бизнес-навигатор, который позволяет оценить степень погружения в разные аспекты предпринимательской деятельности. После прохождения теста каждый участник получит рекомендации по дальнейшим возможностям "прокачать" свои навыки и доступ к необходимым для этого инструментам на МСП.РФ", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Он добавил, что за три года работы цифровой платформы бизнес-обучение стало одним из самых популярных сервисов, наряду с получением региональных мер поддержки и бесплатной проверкой контрагента.
Для участников Всероссийского предпринимательского диктанта эксперты Корпорации МСП подготовили 25 вопросов. Они охватывают различные сферы бизнеса: от трудового и налогового законодательства до финансов и управленческих практик.
Цифровая платформа МСП.РФ развивается Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". За три года пользователями платформы стали более 1,1 миллиона россиян.
Флажок Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Корпорация МСП: более 1,1 млн россиян стали пользователями платформы МСП.РФ
Вчера, 12:15
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр ИсаевичМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Бизнес
 
 
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