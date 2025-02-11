https://ria.ru/20250211/deputaty-1998569770.html

Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол

Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025

Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол

Визит в Москву словацких депутатов в январе позволил возобновить межпарламентский диалог, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:18:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Визит в Москву словацких депутатов в январе позволил возобновить межпарламентский диалог, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. “Удалось главное - возобновить межпарламентский диалог. Парламентарии более свободны в своих действиях, чем представители исполнительной власти. Они могут и должны искать решения насущных вопросов, подсказывать пути их урегулирования правительствам своих стран. Страх перед дискуссией - признак слабости. Поехавшие в Москву депутаты словацкого парламента от правящих партий продемонстрировали свою силу”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998525316.html

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