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Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол
Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол
Визит в Москву словацких депутатов в январе позволил возобновить межпарламентский диалог, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:18:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Визит в Москву словацких депутатов в январе позволил возобновить межпарламентский диалог, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. “Удалось главное - возобновить межпарламентский диалог. Парламентарии более свободны в своих действиях, чем представители исполнительной власти. Они могут и должны искать решения насущных вопросов, подсказывать пути их урегулирования правительствам своих стран. Страх перед дискуссией - признак слабости. Поехавшие в Москву депутаты словацкого парламента от правящих партий продемонстрировали свою силу”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
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в мире, москва, россия, словакия, игорь братчиков
В мире, Москва, Россия, Словакия, Игорь Братчиков
Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол
Братчиков заявил о возобновлении диалога после визита в РФ депутатов из Словакии