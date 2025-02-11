Рейтинг@Mail.ru
Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 11.02.2025 (обновлено: 11:19 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/deputaty-1998569770.html
Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол
Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол
Визит в Москву словацких депутатов в январе позволил возобновить межпарламентский диалог, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:18:00+03:00
2025-02-11T11:19:00+03:00
в мире
москва
россия
словакия
игорь братчиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891892952_0:206:1980:1320_1920x0_80_0_0_9257438a8c2bbbca36ca5cafce27d74b.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Визит в Москву словацких депутатов в январе позволил возобновить межпарламентский диалог, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. “Удалось главное - возобновить межпарламентский диалог. Парламентарии более свободны в своих действиях, чем представители исполнительной власти. Они могут и должны искать решения насущных вопросов, подсказывать пути их урегулирования правительствам своих стран. Страх перед дискуссией - признак слабости. Поехавшие в Москву депутаты словацкого парламента от правящих партий продемонстрировали свою силу”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998525316.html
москва
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891892952_140:0:1900:1320_1920x0_80_0_0_cad8fab893813e70916e96a5d268dcfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, словакия, игорь братчиков
В мире, Москва, Россия, Словакия, Игорь Братчиков
Визит депутатов из Словакии в Москву помог возобновить диалог, заявил посол

Братчиков заявил о возобновлении диалога после визита в РФ депутатов из Словакии

© Фото : посольство РФ в СловакииИгорь Братчиков
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : посольство РФ в Словакии
Игорь Братчиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Визит в Москву словацких депутатов в январе позволил возобновить межпарламентский диалог, заявил посол РФ в Словакии Игорь Братчиков.
“Удалось главное - возобновить межпарламентский диалог. Парламентарии более свободны в своих действиях, чем представители исполнительной власти. Они могут и должны искать решения насущных вопросов, подсказывать пути их урегулирования правительствам своих стран. Страх перед дискуссией - признак слабости. Поехавшие в Москву депутаты словацкого парламента от правящих партий продемонстрировали свою силу”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Словацкие чиновники тормозят диалог с Россией, заявил посол Братчиков
05:21
 
В миреМоскваРоссияСловакияИгорь Братчиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала