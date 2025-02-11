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Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 11.02.2025
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06:05 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/delo-1998527433.html
Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка
Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 11.02.2025
Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка
Министерство юстиции США поручило прокурорам закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, сообщает CBS News. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:05:00+03:00
2025-02-11T06:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США поручило прокурорам закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, сообщает CBS News. "Минюст приказал федеральным прокурорам отказаться от дела о коррупции против Адамса, заявив об "ограничении" его возможности помогать администрации Дональда Трампа реализовывать иммиграционную политику", - говорится в сообщении телеканала. Адамсу были предъявлены пять федеральных обвинений в коррупции, которые, как он утверждает, являются политической местью за его критику иммиграционной политики президента Байдена. Трамп ранее заявлял, что рассмотрит вопрос о помиловании Адамса. В Нью-Йорк власти южных штатов отправляли нелегалов, проникших в страну при администрации Джо Байдена. Под убежища для них даже переоборудовали гостиницы. Трамп после прихода к власти начал программу массовой депортации.
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Джо Байден
Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка

Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Адамса

© AP Photo / Brittainy NewmanЭрик Адамс
Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Brittainy Newman
Эрик Адамс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США поручило прокурорам закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, сообщает CBS News.
"Минюст приказал федеральным прокурорам отказаться от дела о коррупции против Адамса, заявив об "ограничении" его возможности помогать администрации Дональда Трампа реализовывать иммиграционную политику", - говорится в сообщении телеканала.
Адамсу были предъявлены пять федеральных обвинений в коррупции, которые, как он утверждает, являются политической местью за его критику иммиграционной политики президента Байдена.
Трамп ранее заявлял, что рассмотрит вопрос о помиловании Адамса.
В Нью-Йорк власти южных штатов отправляли нелегалов, проникших в страну при администрации Джо Байдена. Под убежища для них даже переоборудовали гостиницы. Трамп после прихода к власти начал программу массовой депортации.
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