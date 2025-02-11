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Главврач больницы в Дагестане уволился после интимного видео
Главврач больницы в Дагестане уволился после интимного видео - РИА Новости, 11.02.2025
Главврач больницы в Дагестане уволился после интимного видео
Главный врач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов уволился после резонансного видео с его участием, сообщил РИА Новости один... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:14:00+03:00
2025-02-11T15:14:00+03:00
2025-02-11T15:14:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Главный врач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов уволился после резонансного видео с его участием, сообщил РИА Новости один из заместителей главврача. Ранее в дагестанском сегменте соцсетей и мессенджеров распространилось видео с участием главврача Чародинской ЦРБ и, предположительно, медработницы – на не отключенную после совещания в режиме видеоконференции камеру попали действия сексуального характера. "Курбан Магомедович уволился по собственному желанию", – сказал собеседник агентства. Новым главврачом больницы назначен Имамшапи Курмагомедов, который до этого был заведующим поликлиникой при ЦРБ. Рамазанову 67 лет, Чародинскую больницу возглавляет с 2008 года. Заслуженный врач Дагестана, врач высшей категории.
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происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
Главврач больницы в Дагестане уволился после интимного видео
Главврач Чародинской больницы уволился после интимного видео с его участием
МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Главный врач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов уволился после резонансного видео с его участием, сообщил РИА Новости один из заместителей главврача.
Ранее в дагестанском сегменте соцсетей и мессенджеров распространилось видео с участием главврача Чародинской ЦРБ и, предположительно, медработницы – на не отключенную после совещания в режиме видеоконференции камеру попали действия сексуального характера.
"Курбан Магомедович уволился по собственному желанию", – сказал собеседник агентства.
Новым главврачом больницы назначен Имамшапи Курмагомедов, который до этого был заведующим поликлиникой при ЦРБ.
Рамазанову 67 лет, Чародинскую больницу возглавляет с 2008 года. Заслуженный врач Дагестана, врач высшей категории.