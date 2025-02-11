https://ria.ru/20250211/dagestan-1998644072.html

Главврач больницы в Дагестане уволился после интимного видео

Главврач больницы в Дагестане уволился после интимного видео - РИА Новости, 11.02.2025

Главврач больницы в Дагестане уволился после интимного видео

Главный врач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов уволился после резонансного видео с его участием, сообщил РИА Новости один... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:14:00+03:00

2025-02-11T15:14:00+03:00

2025-02-11T15:14:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 11 фев - РИА Новости. Главный врач Чародинской центральной районной больницы в Дагестане Курбан Рамазанов уволился после резонансного видео с его участием, сообщил РИА Новости один из заместителей главврача. Ранее в дагестанском сегменте соцсетей и мессенджеров распространилось видео с участием главврача Чародинской ЦРБ и, предположительно, медработницы – на не отключенную после совещания в режиме видеоконференции камеру попали действия сексуального характера. "Курбан Магомедович уволился по собственному желанию", – сказал собеседник агентства. Новым главврачом больницы назначен Имамшапи Курмагомедов, который до этого был заведующим поликлиникой при ЦРБ. Рамазанову 67 лет, Чародинскую больницу возглавляет с 2008 года. Заслуженный врач Дагестана, врач высшей категории.

https://ria.ru/20241011/astrakhan-1977620738.html

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происшествия, здоровье - общество