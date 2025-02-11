https://ria.ru/20250211/chita-1998574569.html

В Чите на депутата завели дело об управлении авто в состоянии опьянения

В Чите на депутата завели дело об управлении авто в состоянии опьянения - РИА Новости, 11.02.2025

В Чите на депутата завели дело об управлении авто в состоянии опьянения

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Читы по подозрению в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:33:00+03:00

2025-02-11T11:33:00+03:00

2025-02-11T11:33:00+03:00

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ЧИТА, 11 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Читы по подозрению в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю расследуется уголовное дело в отношении депутата думы городского округа "Город Чита", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 28 декабря 2024 года мужчина, управляя автомобилем, был остановлен на одной из улиц Читы сотрудниками госавтоинспекции. У водителя были признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Уточняется, что в апреле 2023 года постановлением мирового судьи мужчина уже был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. "С учётом особого правого статуса подозреваемого уголовное дело возбуждено руководителем следственного управления СК России по Забайкальскому краю… Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231205/taksist-1913943978.html

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происшествия, россия, забайкальский край, чита, следственный комитет россии (ск рф)