В Чите на депутата завели дело об управлении авто в состоянии опьянения
В Чите СК завел дело об управлении авто в состоянии опьянения на депутата
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЧИТА, 11 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Читы по подозрению в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе СУСК России по Забайкальскому краю.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю расследуется уголовное дело в отношении депутата думы городского округа "Город Чита", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 28 декабря 2024 года мужчина, управляя автомобилем, был остановлен на одной из улиц Читы сотрудниками госавтоинспекции. У водителя были признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Уточняется, что в апреле 2023 года постановлением мирового судьи мужчина уже был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.
"С учётом особого правого статуса подозреваемого уголовное дело возбуждено руководителем следственного управления СК России по Забайкальскому краю… Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе.
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