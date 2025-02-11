https://ria.ru/20250211/chichvarkin-1998601198.html

Суд зарегистрировал протокол на Чичваркина*

Суд зарегистрировал протокол на Чичваркина* - РИА Новости, 11.02.2025

Суд зарегистрировал протокол на Чичваркина*

Дорогомиловский суд Москвы зарегистрировал протокол на предпринимателя-иноагента Евгения Чичваркина* об участии в организации, признанной в РФ нежелательной,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:02:00+03:00

2025-02-11T13:02:00+03:00

2025-02-11T13:02:00+03:00

москва

россия

евгений чичваркин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы зарегистрировал протокол на предпринимателя-иноагента Евгения Чичваркина* об участии в организации, признанной в РФ нежелательной, указывается в карточке дела. Материал по статье 20.33 КоАП РФ в отношении Чичваркина* зарегистрирован в Дорогомиловском суде Москвы 10 февраля, дата рассмотрения пока не назначена. Санкция статьи о предусматривает наказание в виде штрафа для физических лиц до 15 тысяч рублей. Ранее он дважды был оштрафован за отказ предоставить в Минюст данные о своей деятельности в качестве иноагента. Минюст включил Чичваркина* в реестр физлиц-иноагентов 3 июня 2022 года.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов

https://ria.ru/20250207/dud-1997899154.html

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москва, россия, евгений чичваркин